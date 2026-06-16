به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «یحیی الهی» اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند سرنخ‌هایی از فعالیت یک شبکه سازمان‌یافته در زمینه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به دست آورند.

وی افزود: در ادامه بررسی‌ها، مدارکی از تخلفات گسترده اقتصادی شامل عدم اجرای تعهدات ارزی، جعل بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره اسناد گمرکی و همچنین استفاده از وکالت‌نامه‌های جعلی در حوزه صادرات و واردات کشف شد.

جزئیات پرونده و ارزش تخلفات

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به ابعاد این پرونده تصریح کرد: بر اساس مستندات موجود، اعضای این شبکه علاوه بر جرائم یادشده، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۶۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال هستند.

سردار الهی ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضایی، سرشبکه اصلی این باند سازمان‌یافته دستگیر و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت و ۳۲ نفر دیگر از اعضای مرتبط نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته اخلالگر در نظام اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار دارد.