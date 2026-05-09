طرح تشدید نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای کشاورزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، طرح تشدید نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای کشاورزی از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، امتناع از عرضه و اخلال براساس تشخیص مراجع ذی‌صلاح به عنوان اخلاگران نظام اقتصادی برخورد جدی می‌شود.

محمد باقری شربیانی، معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: امنیت غذایی خط قرمز ما است و با توجه به تداوم شرایط جنگی در کشور، طرح تشدید نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت کالای اساسی و محصولات کشاورزی و گران‌فروشی در سراسر کشور تا ۳۱ خرداد امسال ادامه دارد.

وی ادامه داد: هیچ‌گونه رهاشدگی در بازار نباید وجود داشته باشد و تمام انبارهای محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی توسط سامانه‌های هوشمند مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: در شرایط جنگی کشور تاکید شده که در طرح‌های تشدید نظارت و بازرسی، از توان نظارتی بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها، با همراهی شعبات تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی های کشور حتی‌الامکان به صورت گشت‌های مشترک استفاده شود.

معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی تاکید کرد: در صورتی که توسط مراجع ذی‌صلاح تشخیص داده شود تخلفی به صورت احتکار، عرضه خارج از شبکه و امتناع از عرضه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی صورت گرفته است، علاوه بر تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی، متخلفان به طور ویژه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به بازرسی و نظارت اداره‌های بازرسی سراسر کشور بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۵ تا ۱۴ اردیبهشت گفت: در این مدت یاد شده، تعداد ۴۱ هزار ۶۵۹ فقره بازرسی انجام که منجر به تشکیل ۴۸۲۶ پرونده تخلف به ارزش ریالی نزدیک به ۱.۵ هزار میلیارد تومان در سازمان تعزیرات حکومتی شد.

باقری شربیانی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۲۰۶ هزار فقره بازرسی توسط واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی انجام که منجر به تشکیل ۳۱ هزار ۸۹۶ پرونده تخلف به ارزش ریالی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.

این مسئول دولتی در همین حال از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالاهای اساسی کشاورزی و نگهداری در مکان‌های غیررسمی و همچنین سایر تخلفات می‌توانند با شماره تلفن ۱۲۴ وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، گزارش خود را اعلام کنند.