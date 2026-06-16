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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

۲ دهنه پل محور دوآب- بلده ایمن‌سازی می‌شود

۲ دهنه پل محور دوآب- بلده ایمن‌سازی می‌شود

بلده - بخشدار بلده از اجرای طرح ایمن‌سازی دو دهنه پل در محور دوآب–بلده خبر داد.

الهه طالبی در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه هماهنگی برای ایمن‌سازی دو دهنه پل واقع در مسیر دوآب به بلده، محدوده روستای زرین‌کمر، خبر داد و اعلام کرد: عملیات اجرایی با مشارکت بخشداری، دهیاری، شورای اسلامی و اداره راهداری شهرستان نور به زودی آغاز می‌شود.

وی گفت: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش مخاطرات جاده‌ای برای ساکنان و مسافران این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در این جلسه که با حضور کارشناسان عمرانی و مالی بخشداری، دهیار روستای زرین‌کمر و نمایندگانی از اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نور برگزار شد، راهکارهای اجرایی و نحوه مشارکت دستگاه‌های ذیربط برای رفع نقاط حادثه‌خیز این پل‌ها به طور دقیق بررسی و تصویب شد.

بخشدار بلده با اشاره به تردد بالا در این محور کوهستانی، بر لزوم تسریع در اجرای اقدامات ایمن‌سازی تأکید کرد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، عملیات ایمن‌سازی این دو پل با همکاری مشترک بخشداری بلده، دهیاری و شورای اسلامی روستای زرین‌کمر و اداره راهداری شهرستان نور در آینده‌ای نزدیک کلید می‌خورد تا زمینه تردد ایمن‌تر فراهم شود.

کد مطلب 6862335

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