الهه طالبی در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه هماهنگی برای ایمن‌سازی دو دهنه پل واقع در مسیر دوآب به بلده، محدوده روستای زرین‌کمر، خبر داد و اعلام کرد: عملیات اجرایی با مشارکت بخشداری، دهیاری، شورای اسلامی و اداره راهداری شهرستان نور به زودی آغاز می‌شود.

وی گفت: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش مخاطرات جاده‌ای برای ساکنان و مسافران این مسیر در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در این جلسه که با حضور کارشناسان عمرانی و مالی بخشداری، دهیار روستای زرین‌کمر و نمایندگانی از اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان نور برگزار شد، راهکارهای اجرایی و نحوه مشارکت دستگاه‌های ذیربط برای رفع نقاط حادثه‌خیز این پل‌ها به طور دقیق بررسی و تصویب شد.

بخشدار بلده با اشاره به تردد بالا در این محور کوهستانی، بر لزوم تسریع در اجرای اقدامات ایمن‌سازی تأکید کرد و افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، عملیات ایمن‌سازی این دو پل با همکاری مشترک بخشداری بلده، دهیاری و شورای اسلامی روستای زرین‌کمر و اداره راهداری شهرستان نور در آینده‌ای نزدیک کلید می‌خورد تا زمینه تردد ایمن‌تر فراهم شود.