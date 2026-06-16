  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

دستگیری ۳۱ شکارچی غیرمجاز در کاشان

دستگیری ۳۱ شکارچی غیرمجاز در کاشان

کاشان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: سال گذشته ۳۱ شکارچی غیرمجاز در این شهرستان دستگیر شدند.

اللهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط‌بانان شهرستان کاشان در مناطق حفاظت شده شهرستان کاشان در تمام مدت شبانه روز مشغول گشت زنی و پاسداری از محیط زیست شهرستان هستند.

وی با اشاره به کمبود نیروی محیط بانی ابراز داشت: با وجود تمام مشکلاتی که محیط بانان دارند ولی این همکاران ما با تمام وجود در حال خدمت هستند.

رئیس اداره حفاظت  محیط زیست کاشان با اشاره به فعالیت شکارچیان غیرمجاز در سطح شهرستان کاشان و در مناطق حفاظت شده تصریح کرد: سال گذشته ۳۱ شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در هنگام دستگیری از این شکارچیان لاشه انواع حیات وحش از آنها کشف و ضبط شد.

دولتخواه همچنین با اشاره به ضبط سه قبضه سلاح غیرمجاز از این شکارچیان گفت: شش اسحله مجاز نیز از شکارچیان دستگیرشده ضبط شد که از این اسلحه ها به صورت غیرمجاز استفاده میشد.

کد مطلب 6862351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها