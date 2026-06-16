دستگیری ۳۱ شکارچی غیرمجاز در کاشان

اللهیار دولتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط‌بانان شهرستان کاشان در مناطق حفاظت شده شهرستان کاشان در تمام مدت شبانه روز مشغول گشت زنی و پاسداری از محیط زیست شهرستان هستند.

وی با اشاره به کمبود نیروی محیط بانی ابراز داشت: با وجود تمام مشکلاتی که محیط بانان دارند ولی این همکاران ما با تمام وجود در حال خدمت هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان با اشاره به فعالیت شکارچیان غیرمجاز در سطح شهرستان کاشان و در مناطق حفاظت شده تصریح کرد: سال گذشته ۳۱ شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: در هنگام دستگیری از این شکارچیان لاشه انواع حیات وحش از آنها کشف و ضبط شد.

دولتخواه همچنین با اشاره به ضبط سه قبضه سلاح غیرمجاز از این شکارچیان گفت: شش اسحله مجاز نیز از شکارچیان دستگیرشده ضبط شد که از این اسلحه ها به صورت غیرمجاز استفاده میشد.