خبرگزاری مهر- گروه استانها: محرم که از راه میرسد، لرستان چهره دیگری پیدا میکند. پرچمهای عزا بر سردر خانهها مینشیند، صدای نوحه از کوچهها بلند میشود، هیئتها جان میگیرند و آیینهای کهن عزاداری بار دیگر در شهرها و روستاهای استان احیا میشوند.
اما در روزگاری که رسانه به بخشی جداییناپذیر از زیست اجتماعی مردم تبدیل شده، روایت این شور و شعور حسینی دیگر محدود به میدانها و مجالس نیست.
امروز رسانهها نه فقط راوی مراسم، بلکه بخشی از فرآیند بازتولید فرهنگ عاشورا هستند. از همین منظر، صداوسیمای مرکز لرستان برای دهه نخست محرم امسال مجموعهای از برنامههای تلویزیونی، رادیویی، خبری و محتوای فضای مجازی را تدارک دیده تا پیام عاشورا را در قالبی متناسب با نیازهای نسل امروز بازخوانی کند.
صداوسیمای مرکز لرستان با تدارک مجموعهای گسترده از برنامههای تلویزیونی، رادیویی، خبری و دیجیتال، تلاش کرده است روایت عاشورا را از سطح یک مناسبت آیینی فراتر برده و آن را به گفتمانی اجتماعی، فرهنگی و هویتی در متن زندگی امروز مردم پیوند بزند؛ روایتی که از خیمههای کربلا آغاز میشود و تا میدانهای مقاومت، ایثار و همبستگی ملی امتداد مییابد.
این برنامهها در شرایطی روی آنتن میروند که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به مفاهیمی چون ایثار، مقاومت، وفاداری، مسئولیت اجتماعی و ولایتمداری است؛ مفاهیمی که در متن نهضت عاشورا ریشه دارند و همچنان میتوانند الهامبخش جامعه باشند.
رسانه در مسیر نور
مهمترین تولید تلویزیونی مرکز لرستان در دهه نخست محرم، ویژهبرنامه «در مسیر نور» است؛ برنامهای که هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۲ روی آنتن شبکه لرستان میرود و تلاش میکند درسهای عاشورا را با مسائل و نیازهای امروز جامعه پیوند بزند.
این برنامه به تهیهکنندگی محمدرضا پولادوند، صرفاً یک مجلس عزاداری تلویزیونی نیست؛ بلکه ترکیبی از تحلیل، روایت، گفتگو و گزارشهای میدانی است که ابعاد مختلف قیام امام حسین (ع) را واکاوی میکند.
در این ویژهبرنامه موضوعاتی همچون مبارزه با ظلم، امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت، مقاومت در برابر استکبار و نقش این مفاهیم در جامعه امروز ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش مهمی از برنامه نیز به بازتاب حضور مردم اختصاص یافته است؛ دوربینهای شبکه لرستان در هیئتها، موکبها، مجالس روضه، اجتماعات مردمی و آیینهای عزاداری حضور خواهند داشت تا تصویری زنده از حال و هوای محرم در استان ارائه دهند.
از دیگر بخشهای این برنامه میتوان به گفتوگو با کارشناسان دینی، مداحان، شاعران آیینی، موکبداران و خانواده شهدا اشاره کرد؛ چهرههایی که هر کدام از زاویهای متفاوت، روایت خود را از عاشورا و تأثیر آن بر زندگی امروز بیان میکنند.
همچنین ارتباط زنده با تجمعات مردمی و برنامههای عزاداری در نقاط مختلف استان، بخشی از ساختار این ویژهبرنامه را تشکیل میدهد.
نکته قابل توجه آنکه «در مسیر نور» علاوه بر شبکه لرستان، از برخی شبکههای سراسری نیز بازپخش خواهد شد؛ موضوعی که ظرفیتهای فرهنگی و آیینی لرستان را در سطح ملی به نمایش میگذارد.
صبحی که عاشورایی آغاز میشود
تلویزیون لرستان برای ساعات صبح نیز برنامه ویژهای تدارک دیده است.
برنامه «صبح امید» به تهیهکنندگی حمید بیرانوند، روزهای زوج از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح پخش میشود و تلاش دارد با نگاهی تحلیلیتر، فلسفه قیام عاشورا را برای مخاطبان تبیین کند.
در این برنامه کارشناسان مذهبی، پژوهشگران و مداحان درباره ابعاد مختلف نهضت حسینی سخن میگویند و تلاش میشود میان پیامهای عاشورا و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امروز ارتباط برقرار شود.
این برنامه در واقع مکملی برای ویژهبرنامههای شبانه است و فرصتی فراهم میکند تا مخاطبان در ساعات ابتدایی روز نیز با مفاهیم معرفتی محرم همراه شوند.
قاب مردم؛ روایت محرم از دل جامعه
یکی از ویژگیهای برنامهریزی امسال شبکه لرستان، توجه ویژه به حضور مردم در آیینهای محرم است.
پخش میانبرنامههای مناسبتی، نماهنگها، کلیپهای ویژه محرم، مستندهای تولیدی و تأمینی، برنامه «قاب مردم» و پوشش گسترده مراسم عزاداری در شهرها و روستاهای استان، بخشی از این رویکرد محسوب میشود.
در این میان، «قاب مردم» تلاش میکند محرم را از دریچه نگاه شهروندان روایت کند؛ از نوجوانی که نخستین بار در هیئت حضور یافته تا پیرغلامی که دهههاست پرچم عزای حسین (ع) را بر دوش میکشد.
«مهمان کربلا»؛ صدای عاشورا در رادیو
در کنار تلویزیون، رادیو لرستان نیز سهم ویژهای در پوشش برنامههای محرم دارد.
برنامه «مهمان کربلا» هر روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ به تهیهکنندگی محمد پریسار پخش میشود.
این برنامه با هدف انتقال پیامهای عاشورا به نسل جوان طراحی شده و تلاش میکند میان فداکاری یاران امام حسین (ع) و ایستادگی ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی پیوند برقرار کند.
رادیو در این برنامه، مخاطب را به سفری معنوی میبرد؛ از روزشمار وقایع محرم تا تحلیل نهضت عاشورا، از گفتوگو با کارشناسان تا معرفی آیینهای بومی عزاداری در لرستان.
مداحی، گزارشهای میدانی، مستندهای کوتاه، پیامکهای مردمی، ولهها و آنونسهای مناسبتی نیز بخشهای دیگر این برنامه را تشکیل میدهند.
ثبت میراث عاشورایی لرستان
یکی از مهمترین مأموریتهای صداوسیمای مرکز لرستان در محرم امسال، ثبت و بازنمایی آیینهای بومی عزاداری استان است.
لرستان از دیرباز یکی از کانونهای مهم آیینهای عاشورایی در کشور بوده و بسیاری از سنتهای عزاداری این استان در سطح ملی شناخته شدهاند.
بر همین اساس، مرکز لرستان پخش زنده و پوشش ویژه مراسم شیرخوارگان حسینی، تاسوعا و عاشورای حسینی، شام غریبان، نماز ظهر عاشورا و عزاداریهای عمومی را در دستور کار قرار داده است.
اما شاید شاخصترین بخش این پوشش رسانهای، آیین سنتی گلمالی باشد؛ آیینی که سالهاست به عنوان نماد عزاداری مردم لرستان شناخته میشود و هر ساله تصاویر آن در رسانههای ملی بازتاب گستردهای پیدا میکند.
عملیات رسانهای خبر در ماه حماسه
معاونت خبر مرکز لرستان نیز برای محرم امسال برنامهای گسترده تدارک دیده است.
تهیه گزارشهای خبری از مراسم عزاداری در شهرستانها، پوشش فعالیت موکبها، هیئتها و تجمعات مردمی، ارتباط زنده با شبکه خبر، شبکه یک و شبکه دو و همچنین حضور در برنامههای گفتوگوی ویژه خبری از جمله این اقدامات است.
در این بخش تلاش میشود علاوه بر انعکاس شور حسینی، پیامها و اهداف نهضت عاشورا نیز برای مخاطبان تبیین شود.
عاشورا در فضای مجازی
امروز بخش دیگری از مخاطبان رسانه در فضای مجازی حضور دارند و صداوسیمای مرکز لرستان نیز برای این حوزه برنامه ویژهای در نظر گرفته است.
معاونت فضای مجازی مرکز، تولید و انتشار انواع محتوا شامل بنر، پوستر، عکسنوشته، پادکست، استوریموشن، موشنگرافی، کلیپهای کوتاه، مستندهای گزارشی و محتوای کارشناسی را در دستور کار قرار داده است.
این محتواها از طریق پایگاه اطلاعرسانی مرکز و شبکههای اجتماعی منتشر میشوند تا پیام عاشورا به شیوهای متناسب با ذائقه نسل جدید منتقل شود.
فاتحی: عاشورا فقط یک واقعه تاریخی نیست
مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان، معتقد است رویکرد رسانه استانی در محرم امسال صرفاً پوشش مراسم عزاداری نیست.
فاتحی میگوید هدف اصلی این مجموعه، بازخوانی فلسفه قیام عاشورا و تبیین پیوند آن با مسائل امروز جامعه است؛ از فرهنگ ایثار و مقاومت گرفته تا مسئولیتپذیری اجتماعی، ولایتمداری و حفظ انسجام ملی.
به گفته وی، تولیدات محرم امسال با رویکردی یکپارچه طراحی شدهاند تا نشان دهند عاشورا صرفاً یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی زنده و الهامبخش برای همه نسلهاست؛ مکتبی که میتواند در مواجهه با چالشهای امروز نیز راهگشا باشد.
فاتحی تأکید میکند صداوسیمای لرستان تلاش کرده است از همه ظرفیتهای تلویزیون، رادیو، خبر و فضای مجازی برای انتقال این پیام استفاده کند و در کنار انعکاس شور عزاداری، بر عمق معرفتی این مناسبت نیز بیفزاید.
محرم؛ روایتی که ادامه دارد
محرم هر سال از راه میرسد؛ اما آنچه آن را زنده نگه میدارد، تنها تکرار یک آیین نیست. عاشورا زمانی در جامعه جاری میشود که پیام آن در زندگی مردم معنا پیدا کند؛ در عدالتخواهی، در ایستادگی مقابل ظلم، در همدلی اجتماعی و در مسئولیتپذیری نسبت به سرنوشت جامعه.
برنامههای امسال صداوسیمای مرکز لرستان نیز در همین مسیر تعریف شدهاند؛ تلاشی برای آنکه روایت کربلا فقط در قاب تصویر باقی نماند، بلکه به بخشی از گفتوگوی روزمره جامعه تبدیل شود.
محرم در لرستان امسال نه فقط در هیئتها و تکایا، که در قاب تلویزیون، امواج رادیو، صفحه تلفنهای همراه و ذهن مخاطبان جریان خواهد داشت؛ روایتی ممتد از نوری که قرنها پیش در صحرای کربلا روشن شد و هنوز خاموش نشده است.
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