کامالا هریس: جنگ ترامپ علیه ایران یک جنگ انتخابی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های آمریکایی، «کامالا هریس» معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا در سخنانی به انتقاد از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و جنگ تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی پرداخت.

او گفت: اول از همه، این جنگی نبود که مردم آمریکا آن را بخواهند. این یک جنگ انتخابی بود. این رئیس‌جمهوری است که ثابت کرده کاملاً خودمحور و در پی منافع شخصی خود است. در ساعات و روزهای آینده خواهیم دید که در زمینه مذاکرات چه اتفاقی رخ می‌دهد.

وی افزود: در واقع، آنچه فعلاً وجود دارد صرفاً یک چارچوب یا ایده کلی از یک توافق است و باید دید در نهایت به کجا می‌رسد. اما هیچ تردیدی وجود ندارد که میان این جنگ انتخابی و آنچه بر سر قیمت سوخت آمده، ارتباط مستقیمی وجود دارد.

هریس ادامه داد: برآورد می‌شود که از زمان آغاز جنگ، هر آمریکایی به طور متوسط ۵۰۰ دلار هزینه اضافی متحمل شده است.

وی تاکید کرد: اجازه دهید این رقم را در قالبی قابل درک بیان کنم: یک آمریکایی متوسط تنها ۴۰۰ دلار با ورشکستگی فاصله دارد؛ یعنی یک هزینه پیش‌بینی‌نشده ۴۰۰ دلاری می‌تواند او را به مرز ورشکستگی برساند.

او اضافه کرد: بنابراین، یک هزینه ناگهانی ۴۰۰ دلاری می‌تواند برای یک آمریکایی عادی به ورشکستگی منجر شود، در حالی که این جنگ ۵۰۰ دلار هزینه اضافی بر مردم تحمیل کرده است که بخش بزرگی از آن ناشی از افزایش قیمت سوخت بوده است.

هریس با اشاره به تفاهم حاصل شده بین ایران و آمریکا، با انتقاد از ترامپ گفت: او هر مذاکره‌ای را پیروزی جلوه می‌دهد و در نهایت، به جایی برمی‌گردیم که بعد از برجام بودیم؛ توافقی که خودش از آن خارج شد.