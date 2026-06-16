به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی عصر سه‌ شنبه در آیین گرامیداشت شهدای حزب مؤتلفه اسلامی و شهدای انقلاب اسلامی، با تسلیت ایام و قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، گفت: امروز در محفلی معنوی گرد هم آمده‌ایم تا یاد و نام شهدای والامقام را گرامی بداریم؛ شهدایی که امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی آنان است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت حزب مؤتلفه اسلامی افزود: این حزب از جمله تشکل‌هایی است که چه پیش از انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره بر اصول و ارزش‌های انقلاب پایبند بوده و در طول بیش از چهار دهه گذشته از مسیر اعتدال و میانه‌روی خارج نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با تجلیل از شخصیت‌های برجسته‌ای که در این حزب پرورش یافته‌اند، خاطرنشان کرد: مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی از جمله چهره‌های ماندگار انقلاب اسلامی بود که به واسطه سال‌ها مبارزه، تحمل زندان در دوران رژیم پهلوی و انس با امام خمینی(ره)، به شخصیتی پخته، متعادل و اثرگذار تبدیل شده بود. افرادی که برای آرمان‌های خود هزینه می‌دهند، درک عمیق‌تری از مسئولیت‌ها و ضرورت حفظ دستاوردهای انقلاب دارند.

وی با بیان اینکه دین مبین اسلام بر اعتدال، عقلانیت و پرهیز از افراط و تفریط تأکید دارد، تصریح کرد: حزب مؤتلفه اسلامی نیز در طول سال‌های گذشته با تکیه بر همین مبانی، ضمن وفاداری به امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و اصل ولایت فقیه، مسیر اعتدال را دنبال کرده و در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی خوش درخشیده است.

صادقی در ادامه با اشاره به جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی بر دو رکن اساسی اسلامیت و جمهوریت استوار است و تحقق جمهوریت بدون حضور فعال مردم امکان‌پذیر نیست. احزاب سیاسی در این میان نقش مهمی در سازماندهی مشارکت عمومی، تربیت نیروهای کارآمد و ارتقای آگاهی سیاسی جامعه بر عهده دارند.

وی افزود: توسعه سیاسی و تربیت مدیران توانمند یک فرآیند تدریجی است و احزاب می‌توانند بستری مناسب برای پرورش نیروهای متخصص، متعهد و آشنا به مسائل کشور فراهم کنند. بسیاری از مدیران و مسئولان موفق کشور، مسیر رشد و بالندگی خود را در قالب فعالیت‌های تشکیلاتی و حزبی طی کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به نگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور اظهار داشت: یکی از جلوه‌های برجسته دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره)، تأکید بر مراجعه به آرای عمومی در تعیین نوع نظام سیاسی کشور بود. با وجود مقبولیت گسترده امام در میان مردم، ایشان بر برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی از مسیر اراده ملت تأکید کردند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مردم‌سالاری در اندیشه امام راحل است.

وی ادامه داد: برگزاری مستمر انتخابات در طول سال‌های پس از انقلاب، حتی در سخت‌ترین شرایط از جمله دوران دفاع مقدس، بیانگر پایبندی نظام جمهوری اسلامی به رأی و نظر مردم است و در این مسیر، احزاب سیاسی نقش مهمی در تقویت مشارکت عمومی و پویایی فضای سیاسی کشور ایفا کرده‌اند.

صادقی با تقدیر از فعالیت‌های حزب مؤتلفه اسلامی در مقاطع مختلف کشور گفت: این تشکل سیاسی در بزنگاه‌های حساس، از جمله در عرصه‌های تبیینی، روشنگری و آگاهی‌بخشی عمومی نقش‌آفرینی مؤثری داشته و همواره در دفاع از منافع ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی پیشگام بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان کشور از فعالیت‌های قانونمند و مسئولانه احزاب استقبال می‌کنند، افزود: دوام و بقای نظام جمهوری اسلامی در گرو حضور مردم است و این حضور زمانی تقویت می‌شود که احزاب و تشکل‌های سیاسی بتوانند با حفظ انسجام، ارتقای سرمایه اجتماعی و جذب نیروهای جوان، به رشد و بالندگی خود ادامه دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای جمهوری اسلامی در حفظ تمامیت ارضی کشور اشاره کرد و گفت: ملت ایران در طول قرون گذشته بارها شاهد تحمیل جنگ‌ها و از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین خود بوده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود انواع تهدیدها، توطئه‌ها و فشارهای خارجی، حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفته است.

وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته در برابر پیچیده‌ترین طرح‌ها و سناریوهای دشمنان ایستادگی کرده و با اتکا به ایمان مردم، رهبری حکیمانه و توانمندی نیروهای مسلح، توانسته است از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور صیانت کند.

صادقی با قدردانی از نقش نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیج و آحاد مردم در مقابله با تهدیدات دشمنان، تصریح کرد: ملت ایران بار دیگر ثابت کرده است که در برابر هرگونه توطئه برای تضعیف وحدت ملی، تجزیه کشور و خدشه به امنیت ایران اسلامی ایستادگی خواهد کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی توفیق برای فعالان سیاسی و اجتماعی کشور، خاطرنشان کرد: تقویت انسجام ملی، حفظ وحدت، توسعه فعالیت‌های حزبی مسئولانه و تداوم حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف، از مهم‌ترین عوامل پیشرفت، اقتدار و موفقیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.