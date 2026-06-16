۱۴ مصدوم در تصادف کامیون با مینی بوس سرویس کارگران در جاده تهران-رشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسان، عصر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها، با اعلام این خبر اظهار کرد: در ساعت ۱۴:۰۹ دقیقه امروز، یک مورد تصادف کامیون با مینی بوس سرویس کارگران به آدرس چهارراه کانال به سمت شهرک صنعتی واقع در جاده تهران-رشت رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش این تصادف، ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ استان به محل حادثه اعزام شدند.

تریاز مصدومان و انتقال به بیمارستان

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان تصریح کرد: تیم های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ با همکاری نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر، بلافاصله اقدامات پیش بیمارستانی و تریاژ مصدومان را آغاز کردند.

پورسان با بیان اینکه بر اساس ۱۴ نفر در این حادثه مصدوم و حالا یک نفر وخیم است، گفت: تمامی مصدومان جهت انجام بررسی های تکمیلی و اقدامات درمانی لازم، توسط آمبولانس های اعزامی به بیمارستان پورسینا منتقل شدند.

درخواست اورژانس از رانندگان

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای حادثه دیدگان، از تمامی رانندگان محترم تقاضا کرد با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ سرعت مطمئنه، از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.