به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی در دیدار اعضای بیت آیتالله العظمی فیاض، با تجلیل از شخصیت علمی این مرجع تقلید، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته آیتالله العظمی فیاض آن است که دیدگاهها و مبانی علمی استادان خود، بهویژه مرحوم آیتالله العظمی خوئی را با قلمی روان، روشن و قابل فهم در اختیار مخاطب قرار داده است.
وی افزود: آیتالله فیاض توانسته است مباحث پیچیده و دشوار علمی را با بیانی سلیس و منظم عرضه کند و این ویژگی از امتیازات برجسته آثار علمی ایشان به شمار میرود.
این مرجع تقلید با اشاره به ورود آیتالله فیاض به برخی مباحث نوپدید فقهی، گفت: موضوعاتی همچون بانکداری و دیگر مسائل مستحدثه از جمله حوزههایی است که مورد توجه ایشان قرار گرفته است.
وی بر ضرورت پرداختن حوزههای علمیه به نیازهای جدید جامعه تأکید کرد و افزود: شایسته است در حوزههای علمیه، بهویژه حوزه علمیه نجف، درسهای مستقلی درباره مسائل مستحدثه و نیازهای روز برگزار شود.
آیتالله سبحانی ادامه داد: موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی و دیگر پدیدههای نوظهور، از جمله مباحثی است که امروز جوامع اسلامی با آن مواجه است و نیازمند بررسی فقهی و علمی دقیق است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مباحث سنتی فقه، از جمله بیع و معاملات، طی دو قرن اخیر به صورت گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: از این رو انتظار میرود حوزه علمیه نجف در عرصه مسائل نوپدید پیشگام باشد و با برگزاری درسهای تخصصی و مستقل در این حوزه، زمینه تحول در نظام فقهی معاصر را فراهم کند.
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: توجه جدی به مسائل جدید و پاسخگویی به نیازهای روز، میتواند افقهای تازهای را پیش روی جهان اسلام قرار دهد و ظرفیتهای فقه اسلامی را بیش از پیش آشکار سازد.
قم- مرجع تقلید شیعیان، بر ضرورت ورود جدی حوزههای علمیه به مسائل مستحدثه همچون هوش مصنوعی، بانکداری و دیگر پدیدههای نوظهور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی در دیدار اعضای بیت آیتالله العظمی فیاض، با تجلیل از شخصیت علمی این مرجع تقلید، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته آیتالله العظمی فیاض آن است که دیدگاهها و مبانی علمی استادان خود، بهویژه مرحوم آیتالله العظمی خوئی را با قلمی روان، روشن و قابل فهم در اختیار مخاطب قرار داده است.
نظر شما