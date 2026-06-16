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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

«تغییرات اقلیمی» چالش بزرگ عرصه‌های طبیعی استان سمنان

«تغییرات اقلیمی» چالش بزرگ عرصه‌های طبیعی استان سمنان

سمنان-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان با تأکید بر اینکه تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی، مهمترین چالش عرصه‌های طبیعی استان است، گفت: مقابله با بیابانزایی بدون مشارکت گسترده مردم ممکن نیس

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی سمنان با موضوع هفته بیابان زدایی، اظهار کرد: سمنان از استان‌های پیشرو در اجرای برنامه‌های مقابله با بیابان‌زایی به شمار می‌رود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از اراضی استان در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و تغییرات اقلیمی، تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی و فشار بر منابع آبی، چالش‌های متعددی را برای عرصه‌های طبیعی استان ایجاد کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه طی سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی در حوزه بیابان‌زدایی اجرا شده است، ادامه داد: اجرای طرح‌های نهال‌ کاری، بذر پاشی، مدیریت روان‌آب‌ها و تثبیت شن‌های روان از جمله آن ها است.

رهایی با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور بیان کرد: توسعه کاشت گونه‌های بومی، مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی در استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: تداوم طرح کاشت یک میلیارد درخت علاوه بر تقویت پوشش گیاهی، در تثبیت خاک، کاهش فرسایش بادی و مهار حرکت شن‌های روان نیز نقش مؤثر دارد.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با تأکید بر اینکه پدیده بیابان‌زایی تنها به استان ما محدود نمی‌شود، توضیح داد: بسیاری از استان‌های حاشیه کویر با مشکلاتی همچون فرسایش بادی، گرد و غبار، کاهش پوشش گیاهی و تخریب اراضی مواجه هستند.

رهایی مقابله با این چالش‌ها را نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف و اجرای برنامه‌های بلندمدت دانست و اظهار کرد: اجرای طرح‌های احیای پوشش گیاهی باعث بهبود شرایط زیست‌محیطی در بسیاری از مناطق شده است.

وی دستیابی به نتایج پایدار را مستلزم تداوم این اقدامات منابع طبیعی دانست و افزود: در این بین حفظ منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است که در آن مشارکت جوامع محلی، بهره برداران و تشکل‌های مردمی نقش تعیین کننده دارد.

کد مطلب 6862473

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