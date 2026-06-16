به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی سمنان با موضوع هفته بیابان زدایی، اظهار کرد: سمنان از استانهای پیشرو در اجرای برنامههای مقابله با بیابانزایی به شمار میرود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از اراضی استان در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار دارد و تغییرات اقلیمی، تداوم خشکسالی، کاهش بارندگی و فشار بر منابع آبی، چالشهای متعددی را برای عرصههای طبیعی استان ایجاد کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه طی سالهای اخیر طرحهای مختلفی در حوزه بیابانزدایی اجرا شده است، ادامه داد: اجرای طرحهای نهال کاری، بذر پاشی، مدیریت روانآبها و تثبیت شنهای روان از جمله آن ها است.
رهایی با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور بیان کرد: توسعه کاشت گونههای بومی، مقاوم به خشکی و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق بیابانی و نیمهبیابانی در استان با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: تداوم طرح کاشت یک میلیارد درخت علاوه بر تقویت پوشش گیاهی، در تثبیت خاک، کاهش فرسایش بادی و مهار حرکت شنهای روان نیز نقش مؤثر دارد.
مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با تأکید بر اینکه پدیده بیابانزایی تنها به استان ما محدود نمیشود، توضیح داد: بسیاری از استانهای حاشیه کویر با مشکلاتی همچون فرسایش بادی، گرد و غبار، کاهش پوشش گیاهی و تخریب اراضی مواجه هستند.
رهایی مقابله با این چالشها را نیازمند همکاری دستگاههای مختلف و اجرای برنامههای بلندمدت دانست و اظهار کرد: اجرای طرحهای احیای پوشش گیاهی باعث بهبود شرایط زیستمحیطی در بسیاری از مناطق شده است.
وی دستیابی به نتایج پایدار را مستلزم تداوم این اقدامات منابع طبیعی دانست و افزود: در این بین حفظ منابع طبیعی وظیفهای همگانی است که در آن مشارکت جوامع محلی، بهره برداران و تشکلهای مردمی نقش تعیین کننده دارد.
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