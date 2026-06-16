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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶

اجتماع مردم زابل همزمان با عزاداری محرم

اجتماع مردم زابل همزمان با عزاداری محرم

زابل- مردم شهر زابل با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، برای امام حسین (ع) عزاداری کردند.

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کد مطلب 6862587

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