https://mehrnews.com/x3cmdP ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶ کد مطلب 6862587 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶ اجتماع مردم زابل همزمان با عزاداری محرم زابل- مردم شهر زابل با حضور پرشور در اجتماعات شبانه، برای امام حسین (ع) عزاداری کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 6862587 کپی شد مطالب مرتبط کهورک برای سومین روز پیاپی گرمترین نقطه ایران شد استمرار شبهای افتخارآمیز مردم مریوان دیدار نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با خانواده دو شهید مساجد تراز انقلاب اسلامی نیازمند امامان جماعت توانمند هستند برچسبها شهرستان زابل ماه محرم و صفر اجتماع مردمی
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