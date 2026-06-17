کهورک برای چهارمین روز متوالی گرم ترین نقطه کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: عصر روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ایستگاه هواشناسی کهورک با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، برای چهارمین روز متوالی عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پس از کهورک، ایستگاه دلگان با ثبت دمای ۴۶ درجه سلسیوس در زمره گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفت.

وی افزود: امروز ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان دمای ۴۰ درجه سلسیوس و بالاتر را تجربه کردند که نشان‌دهنده گستردگی و تداوم موج گرما در بخش‌های مختلف سیستان و بلوچستان است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دمای هوا در شهر زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به ۳۶ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته ۴ درجه کاهش نشان می‌دهد.

حیدری ادامه داد: تا سه روز آینده، در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات جنوب شرق استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی مهیا خواهد بود. همچنین تا اواسط هفته آینده در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. در نواحی مرکزی و شمالی استان نیز کاهش نسبی دما مورد انتظار است.