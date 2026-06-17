سیره علوی و خط امام خمینی(ره)؛ الگویی برای سبک زندگی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شیرازی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان یگان امداد فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ارزشهای معنوی و سبک زندگی اسلامی اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم که توفیق انس با قرآن و خدمت در نظام جمهوری اسلامی را به ما عطا کرده است. انقلاب اسلامی نیز عزت، استقلال و آزادی را برای ملت ایران به ارمغان آورد که همه اینها از الطاف الهی است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا اظهار داشت: با اشاره به سیره امیرالمؤمنین(ع) افزود: بسیاری از اختلافات و نزاعها ریشه در دنیاطلبی، مالاندوزی و مقامخواهی دارد، در حالی که حضرت علی(ع) با وجود توانایی در کسب ثروت، هرگز دنیا را هدف خود قرار ندادند و درآمد خود را صرف نیازمندان میکردند.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) نیز با وجود رهبری انقلابی بزرگ، زندگی بسیار سادهای داشتند و همواره بر دوری از تشریفات تأکید میکردند. این روحیه سادهزیستی در سیره رهبر معظم انقلاب نیز بهوضوح مشاهده میشود.
حجت الاسلام شیرازی تصریح کرد: بزرگی انسان به امکانات مادی نیست، بلکه به ایمان، اخلاص و ارتباط با خداوند بازمیگردد. اگر معیار ارزش، ظواهر دنیوی بود، بزرگان دین هرگز به چنین جایگاه والایی نمیرسیدند. محبت مردم به امام حسین(ع) نیز به دلیل اخلاص، دینداری و پیوند ایشان با خداوند است، نه جایگاه مادی.
وی با اشاره به جایگاه شهدا گفت: ارزش شهدا به مقام و موقعیت دنیوی آنان نیست، بلکه به اخلاص و تقوای آنها بازمیگردد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان از مجاهدتها و خدمات فرماندهان و کارکنان انتظامی استان سیستان و بلوچستان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که همه در مسیر شهدا و عمل به دستورات دین موفق باشند.
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