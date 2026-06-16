به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند سه شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دیلم که به ریاست فرماندار و با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: میانگین مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان بوشهر ۷۲ درصد است که این شاخص در شهرستان دیلم با اجرای برنامه‌های هدفمند و حمایت از ساخت و بهسازی مسکن روستایی به ۹۲ درصد رسیده است.

وی با تشریح اقدامات بنیاد مسکن در راستای توسعه و عمران روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت شهرستان دیلم افزود: تسهیلات ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با سقف ۵۰۰ میلیون تومان، کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله با اولویت دهک‌های درآمدی یک تا چهار در حال پرداخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: سهمیه شهرستان دیلم در این طرح ۴۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که نقش مؤثری در افزایش ایمنی واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.

برومند با اشاره به خدمات گسترده بنیاد مسکن در مناطق روستایی شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: اقدامات عمرانی این نهاد علاوه بر روستاهای دارای دهیاری، روستاهای بالای ۲۰ خانوار و روستاهای فاقد دهیاری را نیز در بر گرفته است.

وی بیان کرد: در سال جاری بیش از ۴۰ هزار مترمربع از معابر روستایی شهرستان دیلم آسفالت شده و بازنگری طرح هادی تمامی روستاهای نیازمند نیز به انجام رسیده است.