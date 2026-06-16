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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۹

مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در دیلم به ۹۲ درصد رسید

مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در دیلم به ۹۲ درصد رسید

بوشهر-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، میزان مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان دیلم به ۹۲ درصد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند سه شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دیلم که به ریاست فرماندار و با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: میانگین مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در استان بوشهر ۷۲ درصد است که این شاخص در شهرستان دیلم با اجرای برنامه‌های هدفمند و حمایت از ساخت و بهسازی مسکن روستایی به ۹۲ درصد رسیده است.

وی با تشریح اقدامات بنیاد مسکن در راستای توسعه و عمران روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت شهرستان دیلم افزود: تسهیلات ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با سقف ۵۰۰ میلیون تومان، کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله با اولویت دهک‌های درآمدی یک تا چهار در حال پرداخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر ادامه داد: سهمیه شهرستان دیلم در این طرح ۴۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده که نقش مؤثری در افزایش ایمنی واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.

برومند با اشاره به خدمات گسترده بنیاد مسکن در مناطق روستایی شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: اقدامات عمرانی این نهاد علاوه بر روستاهای دارای دهیاری، روستاهای بالای ۲۰ خانوار و روستاهای فاقد دهیاری را نیز در بر گرفته است.

وی بیان کرد: در سال جاری بیش از ۴۰ هزار مترمربع از معابر روستایی شهرستان دیلم آسفالت شده و بازنگری طرح هادی تمامی روستاهای نیازمند نیز به انجام رسیده است.

کد مطلب 6862574

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