  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹

بزرگداشت شهدای اقتدار در خواف

بزرگداشت شهدای اقتدار در خواف

خواف- مراسم نخستین سالگرد شهدای اقتدار در شهر قاسم آباد خواف با حضور پرشور مردم برگزار شد.

دریافت 36 MB

فیلم: پوریا کاشانی راد

کد مطلب 6862616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها