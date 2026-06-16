https://mehrnews.com/x3cmfq ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6862616 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ بزرگداشت شهدای اقتدار در خواف خواف- مراسم نخستین سالگرد شهدای اقتدار در شهر قاسم آباد خواف با حضور پرشور مردم برگزار شد. دریافت 36 MB فیلم: پوریا کاشانی راد کد مطلب 6862616 کپی شد مطالب مرتبط کاظمی: آموزش و پرورش زیربنای توسعه همهجانبه کشور است ۵ هزار درنای کاغذی در مشهد به یاد کودکان شهید میناب پرواز کرد بزرگداشت سردار شهید محمد پاکپور در مشهد برچسبها شهرستان خواف شهدای اقتدار ایران خراسان رضوی
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