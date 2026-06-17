نروژ به خاطر یک بازیکن ایستاد و تشویق کرد

به گزارش خبرنگار مهر،ارلینگ هالند در نخستین حضور خود در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان داد چرا مهم‌ترین امید نروژ برای درخشش در این رقابت‌ها به شمار می‌رود. مهاجم گلزن نروژی با به ثمر رساندن دو گل مقابل عراق، نه تنها نقش اصلی را در پیروزی ۳ بر یک تیمش ایفا کرد، بلکه چند رکورد ویژه را نیز به نام خود ثبت کرد.

هالند با این دبل، نخستین گل‌های خود در تاریخ جام جهانی را به ثمر رساند و بار دیگر توانایی کم‌نظیرش در استفاده از کوچک‌ترین فرصت‌ها را به نمایش گذاشت. او یک بار روی یک حرکت تیمی و بار دیگر با بهره‌گیری از اشتباه دروازه‌بان عراق موفق به گلزنی شد تا ثابت کند همچنان یکی از خطرناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان است.

آمارهای منتشرشده نیز بر درخشش این مهاجم ۲۵ ساله صحه می‌گذارد. بر اساس گزارش اوپتا، هالند از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون در ۱۱ مسابقه رسمی متوالی برای تیم ملی نروژ گلزنی کرده است؛ آماری خیره‌کننده که از ثبات فوق‌العاده او در عرصه ملی حکایت دارد.

درخشش مقابل عراق یک رکورد تاریخی دیگر را نیز برای ستاره نروژ به همراه داشت. طبق آمار «Stats Foot»، هالند به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال نروژ تبدیل شد که در یک مسابقه جام جهانی موفق به زدن دو گل می‌شود. رکوردی که جایگاه او را در تاریخ فوتبال کشورش بیش از پیش تثبیت کرد.

همچنین پایگاه آماری «Squawka» اعلام کرد هالند در نخستین بازی‌های خود در لیگ قهرمانان اروپا، بوندس‌لیگا، لیگ برتر انگلیس و اکنون جام جهانی موفق به گلزنی شده است که نشان‌دهنده توانایی ویژه او در تطبیق سریع با بزرگ‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان است.

در شبی که ایمن حسین با گلزنی برای عراق نام خود را در تاریخ فوتبال کشورش ثبت کرد، این هالند بود که بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. مهاجمی که برای گلزنی به موقعیت‌های متعدد نیاز ندارد و کافی است مدافعان یا دروازه‌بان حریف برای لحظه‌ای تمرکز خود را از دست بدهند تا او مجازاتشان کند.

نروژ پس از سال‌ها دوری از جام جهانی، امید زیادی به درخشش نسل جدید خود دارد و بدون تردید مهم‌ترین مهره این تیم ارلینگ هالند است؛ مهاجمی که در همان بازی نخست نشان داد می‌تواند یکی از ستاره‌های اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ باشد.