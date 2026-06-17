اتریش به سختی از سد اردن گذشت/ VAR باعث استرس شاگردان رانگنیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال اتریش و اردن در گروه J صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد و از ساعت ۰۷:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه خلیج سان‌فرانسیسکو آمریکا با قضاوت داهان بیدا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود اتریش خاتمه یافت.

در آغاز مسابقه، اردن نمایش جسورانه‌ای داشت و در دقیقه دوم روی حرکت ابو الندی و ضربه حداد تا آستانه باز کردن دروازه اتریش پیش رفت اما توپ از زاویه بسته راهی تور کنار دروازه شد.

شاگردان رالف رانگنیک در اتریش به تدریج کنترل بازی را در دست گرفتند اما سازمان دفاعی اردن اجازه خلق موقعیت‌های متعدد را نمی‌داد. در دقیقه چهاردهم، ارسال دقیق فیلیپ مونه به ساشا کالایژیچ رسید اما این مهاجم بلند قامت در استفاده از فرصت به دست آمده ناکام ماند.

اردنی‌ها نیز چند بار روی ضدحملات خطرناک ظاهر شدند. در دقیقه هفدهم، عدی فخوری با نفوذی تماشایی از مرکز زمین شوتی خطرناک روانه دروازه اتریش کرد که الکساندر شلاگر با واکنشی دیدنی توپ را راهی کرنر کرد.

مقاومت اردنی‌ها ۲۱ دقیقه دوام داشت

سرانجام در دقیقه ۲۱، فشار اتریشی‌ها به گل منجر شد. در این صحنه، رومانو اشمید هافبک خلاق اتریش پس از دریافت توپ در پشت محوطه جریمه، با ضربه‌ای دقیق و فنی توپ را به گوشه دروازه اردن فرستاد تا تیمش یک بر صفر پیش بیفتد.

تنها یک دقیقه پس از این گل، اردن می‌توانست کار را به تساوی بکشاند. ارسال کرنر با ضربه سر زیبای علوان همراه شد اما توپ پس از عبور از دستان شلاگر به تیرک افقی دروازه برخورد کرد و راهی به گل پیدا نکرد.

در ادامه، اتریش با درخشش زاناور شلاگر و نیکولاس سایوالد در میانه میدان نبض بازی را در اختیار گرفت و مالکیت توپ را حفظ کرد. با این حال، خط دفاعی اردن به رهبری یازان العرب عملکرد بسیار خوبی داشت و این مدافع در چند صحنه با تکل‌ها و دخالت‌های به موقع، مانع از گلزنی کنراد لایمر و اشتفان پوش شد.

در دقیقه ۳۴ نیز اردن یکی از بهترین موقعیت‌های خود را خلق کرد. علوان با حرکتی انفجاری از جناح راست شوت محکمی به سمت دروازه زد که توسط شلاگر دفع شد اما توپ مقابل موسی التماری قرار گرفت. ضربه قدرتمند این ستاره اردنی نیز با واکنش عالی اشتفان لینهارت دفع شد تا اختلاف همچنان یک گل باقی بماند.

در نهایت نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر اتریش مقابل اردن به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که حاصل گل دیدنی رومانو اشمید بود، هرچند اردنی‌ها نیز با خلق چند موقعیت خطرناک نشان دادند برای بازگشت به مسابقه در نیمه دوم انگیزه زیادی دارند.

شروع نیمه دوم

با آغاز نیمه دوم، بازیکنان اردن خیلی زود رویکردی تهاجمی در پیش گرفتند. در دقیقه ۴۶، موسی التماری بازی را برای اردن از سر گرفت و دقایقی بعد حداد از سمت راست صاحب توپ شد. او با پاسی دقیق، عدی فخوری را در عمق خط دفاعی اتریش صاحب موقعیت کرد اما ارسال این بازیکن از نزدیکی خط عرضی چندان دقیق نبود و در دستان الکساندر شلاگر، دروازه‌بان اتریش، آرام گرفت.

اردن بازی را به تساوی کشاند

فشار اردنی‌ها سرانجام در دقیقه ۵۰ به ثمر نشست. در این صحنه، پاس بلندی از میانه میدان به فضای پشت مدافعان اتریش ارسال شد و علی علوان با فراری سریع خود را به توپ رساند. این مهاجم پس از ورود به محوطه جریمه، در شرایطی که اشتفان پوش واکنش مناسبی برای مهار او نداشت، با ضربه‌ای فنی و تماشایی توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد. توپ پس از برخورد به تیرک وارد دروازه شد تا اردن به گل تساوی برسد.

این گل اهمیت ویژه‌ای برای فوتبال اردن داشت، چرا که نخستین گل تاریخ این کشور در رقابت‌های جام جهانی محسوب می‌شد؛ گلی که نام علی علوان را برای همیشه در تاریخ فوتبال اردن ثبت کرد.

پس از این گل، نکته جالبی درباره سازندگان آن مطرح شد. نور الروابده که پاس گل را برای علوان ارسال کرده بود، هم‌اکنون در تیم سلانگور مالزی بازی می‌کند و خود علی علوان نیز سابقه حضور در این باشگاه مالزیایی را در کارنامه دارد؛ موضوعی که بازتابی از نقش فوتبال مالزی در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان به شمار می‌رود.

در ادامه مسابقه، رالف رانگنیک سرمربی اتریش که از عملکرد تیمش رضایت نداشت، در دقیقه ۵۷ دست به سه تعویض همزمان زد. بر این اساس پل وانر، کارنی چوکوومکا و کوین دانسو وارد زمین شدند و به جای داوید آلابا، فیلیپ موئنه و ژاور شلاگر در ترکیب اتریش قرار گرفتند تا در نیم ساعت پایانی روند بازی را تغییر دهند.

اتریش پس از این تعویض‌ها بار دیگر به سمت دروازه اردن حمله‌ور شد. در دقیقه ۵۹، مارسل سابیتزر از جناح چپ توپ خطرناکی را به محوطه جریمه ارسال کرد که تنها چند سانتی‌متر با ضربه سر مارکو آرناتوویچ فاصله داشت. توپ در ادامه مقابل اشتفان پوش قرار گرفت اما ضربه والی او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

فشار اتریشی‌ها در دقیقه ۶۳ می‌توانست به گل منجر شود. در این صحنه، ابو الندا در تلاش برای رقابت با آرناتوویچ، به طور ناخواسته با دست خود به یزید ابولیلا دروازه‌بان اردن ضربه زد و باعث شد او روی زمین بیفتد. داور اعتقادی به خطا نداشت و بازی ادامه پیدا کرد. توپ در محوطه جریمه به کارنی چوکوومکا رسید اما ضربه زمینی این بازیکن با واکنش فوق‌العاده یزان العرب از روی خط دفاعی دفع شد تا دروازه اردن بسته بماند.

VAR مانع از گلزنی اتریشی ها شد

در دقیقه ۶۷، اتریش تصور کرد بار دیگر از حریف پیش افتاده است. روی یک ضربه کرنر، ابولیلا خروج ناموفقی داشت و نتوانست توپ را دفع کند. توپ پس از برخورد به بدن اشتفان پوش مقابل مارکو آرناتوویچ قرار گرفت و این مهاجم باتجربه پس از یک کنترل، با ضربه‌ای محکم توپ را به گوشه دروازه فرستاد.

بازیکنان اتریش جشن گل را آغاز کردند اما بررسی صحنه نشان داد توپ پیش از رسیدن به آرناتوویچ به دست پوش برخورد کرده است. داور پس از بازبینی صحنه، گل را مردود اعلام کرد و به دلیل خطای هند، نتیجه مسابقه همچنان یک بر یک باقی ماند؛ تصمیمی که باعث شد ابولیلا از اشتباه خود جان سالم به در ببرد.

در دقیقه ۷۰ نیز مسابقه برای وقفه نوشیدن آب متوقف شد. در همین زمان، مارکو آرناتوویچ که از مردود شدن گل تیمش ناراضی به نظر می‌رسید، در حالی که به سمت نیمکت اتریش می‌رفت، گفت‌وگویی پرحرارت و اعتراضی با داور مسابقه داشت.

اتریش گل پیروزی بخش را به ثمر رساند

در دقیقه ۷۷ این دیدار، اتریشی‌ها روی یک ضربه ایستگاهی دیگر به محوطه جریمه اردن فشار وارد کردند. در شرایطی که مارکو آرناتوویچ نزدیک‌ترین بازیکن به توپ بود، ضربه ارسالی پس از برخورد به بدن یازان العرب مدافع اردنی، تغییر مسیر داد و وارد دروازه شد تا گل دوم اتریش به ثمر برسد. این گل در حالی ثبت شد که دروازه‌بان اردن نیز واکنش مؤثری برای مهار توپ نداشت و در نهایت توپ به تور دروازه چسبید.

پس از این گل، فضای مسابقه کمی متشنج شد و درگیری‌هایی میان بازیکنان دو تیم شکل گرفت. برخی بازیکنان اتریش از جمله کوین دانسو تلاش کردند با رفتارهای تحریک‌آمیز واکنش بازیکنان اردن را برانگیزند که همین موضوع باعث افزایش تنش در میدان شد.

در ادامه، مارسل سابیتزر هافبک تیم ملی اتریش نیز به دلیل درگیری‌های پس از گل با کارت زرد داور مواجه شد.

پیش از این گل، هر دو تیم تغییراتی در ترکیب خود ایجاد کرده بودند. در دقیقه ۸۱، رالف رانگنیک سرمربی اتریش، آخرین تعویض تیمش را انجام داد و پاتریک ویمر را به جای رومانو اشمید وارد زمین کرد؛ بازیکنی که در نیمه نخست با گل زیبای خود نقش مهمی در پیش افتادن اتریش داشت و هنگام خروج از زمین با تشویق پرشور هواداران روبه‌رو شد.

در سوی مقابل، تیم ملی اردن نیز دو تغییر همزمان در دقیقه ۸۷ انجام داد. در این دقایق، موسی التعمری و عدی فخوری از زمین خارج شدند و علی عزیزه و محمد الدعود جای آنها را در ترکیب تیم ملی اردن گرفتند.

همچنین پیش از این تغییرات، اردن یک جابه‌جایی دیگر نیز انجام داده بود؛ به طوری که ناصر جای خود را به سعد الروسان داد و در تغییر دیگری نیز بازوبند کاپیتانی از احسان حداد به محمود المردی که به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شده بود، منتقل شد.

با نزدیک شدن به دقایق پایانی، اتریش تلاش کرد بازی را مدیریت کند و اردن نیز برای جبران گل خورده به حملات پراکنده روی آورد، اما نتیجه ای برای آنها به همراه نداشت.

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در دقیقه ۸+ ۹۰، اتریشی‌ها با حفظ توپ عالی و مدیریت بازی توسط مارسل سابیتزر و کنراد لایمر کنترل کامل جریان مسابقه را در اختیار داشتند و با پاس‌کاری‌های دقیق، فشار سنگینی روی خط دفاع اردن وارد کردند.

در ادامه این حملات، ارسال دیدنی سابیتزر با کنترل مارکو آرناتوویچ همراه شد و این بازیکن به همراه پاتریک ویمر و کارنی چوکوومکا چند پاس سریع و ترکیبی را در اطراف محوطه جریمه انجام دادند. در نهایت شوت آرناتوویچ از سمت راست با برخورد به مدافع اردن منحرف شد و به کرنر رفت.

اما در همین صحنه، داور مسابقه پس از بازبینی تصمیم اولیه خود را تغییر داد. برخورد توپ به دست سلیم عبید در شرایطی که دست این بازیکن در وضعیت غیرطبیعی قرار داشت، از سوی داور خطای هند تشخیص داده شد و در نهایت اعلام پنالتی به سود اتریش صورت گرفت.

این تصمیم با اعتراض‌هایی از سوی بازیکنان اردن همراه شد، اما داور روی نظر خود باقی ماند و اتریش صاحب ضربه پنالتی شد.

در دقیقه ۱۲+ ۹۰، مارکو آرناتوویچ پشت توپ ایستاد و با خونسردی کامل ضربه پنالتی را به گوشه چپ دروازه فرستاد؛ در حالی که یزید ابولیلا مسیر توپ را اشتباه تشخیص داد و موفق به مهار آن نشد.

در دیگر بازی این گروه تیم های ملی آرژانتین و الجزایر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود آلبی سلسته به پایان رسید.