پیروزی یک نیمه ای اتریش مقابل اردن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال اتریش و اردن در گروه J صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد و از ساعت ۰۷:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه خلیج سان‌فرانسیسکو آمریکا با قضاوت داهان بیدا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ...

در آغاز مسابقه، اردن نمایش جسورانه‌ای داشت و در دقیقه دوم روی حرکت ابو الندی و ضربه حداد تا آستانه باز کردن دروازه اتریش پیش رفت اما توپ از زاویه بسته راهی تور کنار دروازه شد.

شاگردان رالف رانگنیک در اتریش به تدریج کنترل بازی را در دست گرفتند اما سازمان دفاعی اردن اجازه خلق موقعیت‌های متعدد را نمی‌داد. در دقیقه چهاردهم، ارسال دقیق فیلیپ مونه به ساشا کالایژیچ رسید اما این مهاجم بلند قامت در استفاده از فرصت به دست آمده ناکام ماند.

اردنی‌ها نیز چند بار روی ضدحملات خطرناک ظاهر شدند. در دقیقه هفدهم، عدی فخوری با نفوذی تماشایی از مرکز زمین شوتی خطرناک روانه دروازه اتریش کرد که الکساندر شلاگر با واکنشی دیدنی توپ را راهی کرنر کرد.

مقاومت اردنی‌ها ۲۱ دقیقه دوام داشت

سرانجام در دقیقه ۲۱، فشار اتریشی‌ها به گل منجر شد. در این صحنه، رومانو اشمید هافبک خلاق اتریش پس از دریافت توپ در پشت محوطه جریمه، با ضربه‌ای دقیق و فنی توپ را به گوشه دروازه اردن فرستاد تا تیمش یک بر صفر پیش بیفتد.

تنها یک دقیقه پس از این گل، اردن می‌توانست کار را به تساوی بکشاند. ارسال کرنر با ضربه سر زیبای علوان همراه شد اما توپ پس از عبور از دستان شلاگر به تیرک افقی دروازه برخورد کرد و راهی به گل پیدا نکرد.

در ادامه، اتریش با درخشش زاناور شلاگر و نیکولاس سایوالد در میانه میدان نبض بازی را در اختیار گرفت و مالکیت توپ را حفظ کرد. با این حال، خط دفاعی اردن به رهبری یازان العرب عملکرد بسیار خوبی داشت و این مدافع در چند صحنه با تکل‌ها و دخالت‌های به موقع، مانع از گلزنی کنراد لایمر و اشتفان پوش شد.

در دقیقه ۳۴ نیز اردن یکی از بهترین موقعیت‌های خود را خلق کرد. علوان با حرکتی انفجاری از جناح راست شوت محکمی به سمت دروازه زد که توسط شلاگر دفع شد اما توپ مقابل موسی التماری قرار گرفت. ضربه قدرتمند این ستاره اردنی نیز با واکنش عالی اشتفان لینهارت دفع شد تا اختلاف همچنان یک گل باقی بماند.

در نهایت نیمه نخست این دیدار با برتری یک بر صفر اتریش مقابل اردن به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که حاصل گل دیدنی رومانو اشمید بود، هرچند اردنی‌ها نیز با خلق چند موقعیت خطرناک نشان دادند برای بازگشت به مسابقه در نیمه دوم انگیزه زیادی دارند.

در دیگر بازی این گروه تیم های ملی آرژانتین و الجزایر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود آلبی سلسته به پایان رسید.