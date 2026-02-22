کشف و انهدام باندهای قاچاق چوب در نکا و بابل

علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی استان، از اقدامات گسترده یگانهای حفاظت منابع طبیعی برای مقابله با قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی خبر داد و گفت: در چندین عملیات موفقیتآمیز در شهرستانهای نکا، بابل و بندپی شرقی، مقادیر زیادی چوبآلات جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد. این عملیاتها نتیجه همکاری مؤثر دستگاههای قضائی، انتظامی و شرکتهای تابعه منابع طبیعی است که با استفاده از اطلاعات دقیق و رصد شبانهروزی موفق به شناسایی و انهدام باندهای قاچاق چوب شدهایم.
باقری در ادامه افزود: ادارهکل منابع طبیعی مازندران با تمام توان خود در برابر تهدیدات زیستمحیطی و قاچاق چوب ایستاده و همواره با هماهنگی بین نهادهای مختلف، به شفافسازی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی استان ادامه خواهد داد.
وی گفت: در این راستا، در اولین عملیات در نکا، ۳۵ اصله گردهبینه و کاتین از درختان راش، بلوط، ملچ و توسکا در یک کارگاه غیرمجاز کشف و ضبط شد.
باقری ادامه داد: در عملیات دیگری در بابلکنار شهرستان بابل، مقادیری چوب جنگلی قاچاق از یک منزل مسکونی کشف و متهم به مراجع قضائی معرفی شد. همچنین، در عملیات سوم در منطقه بندپی شرقی، یگان حفاظت منابع طبیعی یک خودرو نیسان حامل چوبآلات قاچاق را شناسایی و توقیف کرد.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: مازندران با توجه به منابع غنی جنگلی خود، همواره در خط مقدم مبارزه با قاچاق چوب قرار دارد و اقدامات ما تا پاکسازی کامل مناطق از فعالیتهای غیرقانونی ادامه خواهد داشت.
