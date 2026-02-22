۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

کشف و انهدام باندهای قاچاق چوب در نکا و بابل

کشف و انهدام باندهای قاچاق چوب در نکا و بابل

ساری - مدیرکل منابع طبیعی‌ و آبخیزداری مازندران- ساری از تلاش مشترک دستگاه‌ها در کشف و انهدام باندهای قاچاق چوب در نکا و بابل خبر داد

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی استان، از اقدامات گسترده یگان‌های حفاظت منابع طبیعی برای مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی خبر داد و گفت: در چندین عملیات موفقیت‌آمیز در شهرستان‌های نکا، بابل و بندپی شرقی، مقادیر زیادی چوب‌آلات جنگلی قاچاق کشف و ضبط شد. این عملیات‌ها نتیجه همکاری مؤثر دستگاه‌های قضائی، انتظامی و شرکت‌های تابعه منابع طبیعی است که با استفاده از اطلاعات دقیق و رصد شبانه‌روزی موفق به شناسایی و انهدام باندهای قاچاق چوب شده‌ایم.

باقری در ادامه افزود: اداره‌کل منابع طبیعی مازندران با تمام توان خود در برابر تهدیدات زیست‌محیطی و قاچاق چوب ایستاده و همواره با هماهنگی بین نهادهای مختلف، به شفاف‌سازی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی استان ادامه خواهد داد.

وی گفت: در این راستا، در اولین عملیات در نکا، ۳۵ اصله گرده‌بینه و کاتین از درختان راش، بلوط، ملچ و توسکا در یک کارگاه غیرمجاز کشف و ضبط شد.

باقری ادامه داد: در عملیات دیگری در بابلکنار شهرستان بابل، مقادیری چوب جنگلی قاچاق از یک منزل مسکونی کشف و متهم به مراجع قضائی معرفی شد. همچنین، در عملیات سوم در منطقه بندپی شرقی، یگان حفاظت منابع طبیعی یک خودرو نیسان حامل چوب‌آلات قاچاق را شناسایی و توقیف کرد.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: مازندران با توجه به منابع غنی جنگلی خود، همواره در خط مقدم مبارزه با قاچاق چوب قرار دارد و اقدامات ما تا پاکسازی کامل مناطق از فعالیت‌های غیرقانونی ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6756211

