آمادگی اورژانس کشور برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، در حاشیه آیین تجلیل از کادر سلامت و فوریتهای پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در گفتوگو با وبدا با تأکید بر استقرار تیمهای عملیاتی در این مراسم تصریح کرد: نیروهای ما به مدت یک هفته بهطور کامل پوشش این مراسم را در سه شهر مذکور بر عهده خواهند داشت؛ بنیان اورژانس بر آمادگی همیشگی و حضور میدانی بنا شده است و ما تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا با فراهم آوردن زیرساختها، خدمات امدادی لازم به شکل مطلوب به شرکتکنندگان در این مراسم ارائه گردد.
میعادفر در ادامه خاطرنشان کرد: اورژانس کشور در ستاد مرکزی اربعین مسئولیت کمیته بهداشت و درمان را بر عهده دارد؛ بنابراین، زیرساختهای سلامت در مسیرهای تردد زائران اربعین همچون سال گذشته، با دقت بیشتری پایش و ارزیابی میشود. با توجه به شرایط جهانی و کشور، پیشبینی بر این است که امسال شاهد حضوری باشکوهتر از سال گذشته در مراسم بزرگ اربعین حسینی(ع) باشیم؛ از این رو، بررسی ضرورتها و نیازهای درمانی و امدادی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و آبادان به عنوان متولیان خدمات سلامت در دو پایانه مرزی چذابه و شلمچه، در دستور کار قرار گرفت تا بر اساس نیازها، امکانات لازم جهت ارائه مطلوب خدمات بهداشتی، امدادی و درمانی در اختیار این دانشگاهها قرار گیرد.
رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین اظهار داشت: در این راستا، هماهنگیهایی با رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بحث تخصیص اعتبارات به استانهای درگیر در مراسم اربعین انجام شد تا روند خدماترسانی به زائران با مشکل مواجه نشود.
وی همچنین به نوسازی ناوگان اورژانس اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون حداقل ۴۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان کشوری شده است و با استانداران نیز تفاهمنامههایی را امضا کردیم که آمبولانسهای جدید به صورت مشارکتی خریداری شود. در خصوص دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز تفاهمنامهای برای تأمین ۲۲ دستگاه آمبولانس منعقد شده که تاکنون ۹ دستگاه آن تحویل شده است و در حال تبدیل به آمبولانس و تجهیز هستند.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر روند تأمین آمبولانسها افزود: هرچند به دلیل وقوع جنگ، اختلالاتی در تردد و ورود خودروهای شاسی ایجاد شد، اما شرکت طرف قرارداد مکلف شده است مابقی سهمیه استان را در کمترین زمان ممکن تأمین کند.
میعادفر تأکید کرد: در صورت تحقق سهم ۵۰ درصدی استانداری خوزستان، ما نیز آمادگی داریم تعداد بیشتری آمبولانس متناسب با اقلیم متنوع این استان فراهم و وارد مدار خدمترسانی در این استان کنیم. خوزستان با دارا بودن اقلیمهای متنوع از سواحل دریا تا مناطق کوهستانی و صعبالعبور، نیازمند آمبولانسهایی با مشخصات فنی خاص و متناسب با شرایط آبوهوایی خود است. بنابراین، با تحقق همکاریهای بینبخشی، امکانات مورد نیاز برای خدماترسانی شایسته به مردم در تمامی مناطق جغرافیایی استان فراهم خواهد شد.
وی در پایان اظهار داشت: وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور فرآیند خرید آمبولانسهای جدید را در دستور کار دارند که با ورود این خودروها طبق برنامه زمانبندی، بخش عمدهای از کمبودها جبران خواهد شد. اگرچه تا رسیدن به شرایط مطلوب، فاصله داریم و با فرسودگی بالای ناوگان مواجه هستیم، اما ورود این تجهیزات جدید میتواند بخش اعظمی از مشکلات را در این حوزه مرتفع سازد.
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