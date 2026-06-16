گزارش رسانه آمریکایی درباره از سرگیری صادرات نفت ایران در چارچوب توافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌پست، توافق پیشِ رو میان ایالات متحده و ایران که قرار است روز جمعه با امضای یادداشت تفاهمی کلید بخورد، به تهران اجازه می‌دهد تا صادرات نفت خود را ازسر بگیرد؛ تصمیمی که می‌تواند شریان حیاتی مالی برای ایران پس از سال‌ها تحریم‌های سنگین باشد.

یک منبع آگاه در گفتگو با نیویورک‌پست مدعی شد که دولت آمریکا قصد دارد با صدور معافیت از تحریم‌ها، به ایران اجازه دهد تا فروش نفت خود را همزمان با دوره ۶۰ روزه مذاکرات که پس از مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ها آغاز می‌شود، ازسر بگیرد.

به گفته این منبع، پیش‌بینی می‌شود این اقدام، در کنار وعده واشنگتن مبنی بر لغو محاصره بنادر ایران، نقدینگی فوری را به اقتصاد ایران تزریق کند.

همچنین روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نیز در گزارشی عنوان کرد که این توافق، حوزه‌های خدمات ضروری از جمله بانکداری، حمل‌ونقل و بیمه را که برای تسهیل فروش نفت حیاتی هستند، در بر خواهد گرفت.

در همین حال، یک مقام ارشد آمریکایی در واکنش به این گزارش‌ها مدعی شد: «این یک توافق مبتنی بر عملکرد است. ایران تنها در صورتی از مزایای این یادداشت تفاهم بهره‌مند می‌شود که به تمامی تعهدات خود از جمله عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای، خنثی‌سازی مواد غنی‌شده و عدم دخالت در آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز پایبند بماند.»

با این حال، یک مقام ارشد دیگر آمریکایی در گفتگو با خبرنگاران با رویکردی متفاوت اظهار داشت که «تخفیف تحریم‌ها» لزوماً به رفتار خاصی پیوند نخورده و مرتبط با رویکرد کلی تهران در «عملکرد متناسب‌تر» است؛ هرچند وی اذعان کرد که مسئله برنامه هسته‌ای اولویت اصلی واشنگتن در این میان است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن قصد دارد برای تسهیل روند مذاکرات، برخی امتیازات اولیه را به طرف ایرانی ارائه دهد.

این در حالی است که پیش‌تر مقام‌های ارشد دولت ترامپ، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرده بودند که واشنگتن تا زمان رفع ریشه‌ای مشکلات منجر به تحریم، آن‌ها را لغو نخواهد کرد.

نیویورک‌پست در تحلیل خود آورده است که راهکار «معافیت از تحریم»، ترفندی برای دولت ترامپ است تا بدون نقض وعده‌های علنی خود به افکار عمومی آمریکا مبنی بر عدم لغو تحریم‌ها، عملاً دست به کاهش فشارها بر ایران بزند و به صورت فنی، ساختار تحریم‌ها را حفظ اما در عمل آن‌ها را تعلیق نماید.