خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: محرم در گلستان تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ ماهی است که از نخستین روزهایش حال و هوای شهرها و روستاهای استان را تغییر می‌دهد. از مساجد و حسینیه‌ها گرفته تا بقاع متبرکه و تکایا، همه مهیای میزبانی از عزادارانی می‌شوند که برای زنده نگه داشتن یاد و پیام نهضت عاشورا گرد هم می‌آیند. امسال نیز ده‌ها برنامه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در نقاط مختلف استان تدارک دیده شده تا اقشار مختلف مردم، به‌ویژه بانوان، نوجوانان و کودکان، سهمی در این حماسه معنوی داشته باشند.

شیرخوارگان حسینی؛ نخستین اجتماع بزرگ محرم در گلستان

یکی از نخستین برنامه‌های شاخص محرم، آیین جهانی «شیرخوارگان حسینی» است که همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در ۵۱ بقعه متبرکه گلستان برگزار می‌شود. این مراسم هر سال با حضور گسترده مادران و نوزادان همراه است و یاد حضرت علی‌اصغر(ع)، کوچک‌ترین شهید کربلا، را زنده می‌کند. حضور خانواده‌ها در این آیین، آن را به یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های مذهبی استان تبدیل کرده است.

نوجوانان حسینی در «احلی من العسل» گرد هم می‌آیند

در ادامه برنامه‌های محرم، نوجوانان گلستانی نیز در آیین «احلی من العسل» گرد هم می‌آیند. این مراسم که در ۴۰ بقعه متبرکه استان برگزار خواهد شد، با الهام از شخصیت حضرت قاسم بن الحسن(ع) تلاش می‌کند مفاهیم ایثار، شجاعت و وفاداری را به نسل نوجوان منتقل کند. در سال‌های اخیر این برنامه به یکی از مهم‌ترین اجتماعات فرهنگی نوجوانان در ایام محرم تبدیل شده است.

از بصیرت عاشورایی تا روضه‌های خانگی

بقاع متبرکه گلستان در دهه نخست محرم همچنین میزبان طرح «بصیرت عاشورایی» خواهند بود. این طرح با حضور مبلغان دینی، برگزاری مجالس سخنرانی، پاسخگویی به پرسش‌های مذهبی و برپایی محافل عزاداری اجرا می‌شود. همزمان با آن، روضه‌های خانگی نیز در نقاط مختلف استان برپا خواهد شد؛ سنتی که همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان خانواده‌های گلستانی دارد و بسیاری آن را یکی از عوامل ماندگاری فرهنگ عاشورا می‌دانند.

روایت بانوان از پیام کربلا در «رهروان زینبی»

برای بانوان نیز برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. آیین «رهروان زینبی» که در ۴۱ بقعه متبرکه برگزار می‌شود، از مهم‌ترین این برنامه‌ها به شمار می‌رود. این مراسم در روز دوازدهم محرم و همزمان با سومین روز شهادت امام حسین(ع) برگزار خواهد شد و به تبیین نقش حضرت زینب(س) در پاسداری از پیام عاشورا می‌پردازد. حضور بانوان در این برنامه فرصتی برای بازخوانی نقش زنان در نهضت حسینی و انتقال ارزش‌های آن به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

«به یاد علمدار»؛ ادای احترام به پرچمدار کربلا

از دیگر برنامه‌های شاخص محرم امسال، مراسم «به یاد علمدار» است که در ۵۱ بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود. این آیین با محوریت شخصیت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و تبیین فرهنگ وفاداری، ایثار و ولایت‌مداری برگزار خواهد شد و هر ساله مورد استقبال عزاداران قرار می‌گیرد.

تاسوعا، عاشورا و شام غریبان؛ اوج سوگواری در گلستان

در کنار این برنامه‌ها، هیئت‌های مذهبی سراسر استان نیز طبق سنت هرساله دسته‌روی‌ها و مراسم عزاداری خود را در روزهای تاسوعا و عاشورا برگزار می‌کنند. همچنین شام غریبان حسینی در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و بقاع متبرکه استان با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد تا عزاداران در فضایی معنوی یاد کاروان داغدار اهل‌بیت(ع) را گرامی بدارند.

محرم ۱۴۰۵ در گلستان، همچون سال‌های گذشته، فرصتی برای پیوند نسل‌ها، ترویج فرهنگ ایثار و تقویت همبستگی اجتماعی است.