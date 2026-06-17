تشکیل قرارگاه جهاد تبیین در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا بسیج صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرذ: برخی دانشمندان با وجود ظهور در تراز جهانی، همه این دستاوردها را برای دفاع از ایمان، انقلاب و کشورشان کنار می‌گذارند و به خط مقدم جبهه مقاومت بازمی‌گردند.

وی با اشاره به برنامه‌های متمرکز کشوری اظهار داشت: همزمان با روز ۳۱ خرداد، هزار نشست تخصصی با حضور اساتید در سراسر کشور برگزار شد که سهم استان چهارمحال و بختیاری نیز برگزاری ده‌ها نشست در مراکز دانشگاهی و شهرستان‌ها است.

بسیج افزود: در این نشست‌ها علاوه بر گرامیداشت یاد شهدا، تبیین مسائل روز و جهاد تبیین مورد تأکید قرار می‌گیرد. امسال متأسفانه از حضور امام شهید (شهید رئیسی) در جمع اساتید محروم هستیم، اما برنامه دیدار با رهبر معظم انقلاب همچنان در دستور کار است.

رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم استانی، معرفی اساتید نمونه در حوزه‌های مختلف است. امسال تمرکز ویژه‌ای بر «جهاد تبیین» داریم و اساتیدی که در شهرستان‌ها از طریق سخنرانی، تولید محتوا در فضای مجازی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فعالیت کرده‌اند، شناسایی و معرفی خواهند شد.

بسیج با بیان اینکه استان حدود ۲۰۰۰ عضو هیئت علمی دارد که بیش از ۱۳۰۰ نفر از آنها عضو بسیج اساتید هستند، گفت: این اساتید علاوه بر duties آموزشی، در فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی نیز حضور فعال دارند.

وی به تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورزی و گروه‌های تخصصی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه تعدادی از دستاوردهای این هیئت‌ها به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان رسیده است. از جمله ارائه دوره‌های آموزشی اخلاق حرفه‌ای برای کارمندان، دهیاران و بخشداران استان.

رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: قرارگاه جهاد تبیین در استان شکل گرفته و اساتید در آن آموزش می‌بینند تا بتوانند مباحث را به درستی در سطح جامعه تبیین کنند. این مصوبه ذیل بیانیه گام دوم انقلاب و با تأکید بر علم و پژوهش بوده است.

وی یکی از اقدامات منحصر به فرد استان را «آموزش سرزمینی» دانست و گفت: اساتید بسیجی با تلاش فراوان این دوره‌ها را برگزار کردند که تقریباً در سایر استان‌ها سابقه نداشته و نتایج آن در اختیار دستگاه‌های اجرایی از جمله استانداری قرار گرفته است.

بسیج در پایان به اقدامات فرهنگی ماندگار اشاره کرد و گفت: چاپ کتاب‌هایی با موضوع دفاع از انقلاب اسلامی، اخلاق حرفه‌ای استادی، ایمان و معنویت و دفاع مقدس از جمله فعالیت‌های اساتید است. کتاب «استاد تراز جمهوری اسلامی ایران» نیز با سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده است.