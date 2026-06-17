به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عباس محمد کاظمی مدیرعامل شرکت دانشبنیان و مجموعه آزمایشگاهی «آرمان موج فناور» با اشاره به زمینههای فعالیت این شرکت اظهار کرد: شرکت دانشبنیان آرمان موج فناور در سال ۱۳۹۶ تأسیس شد و از ابتدای فعالیت خود تمرکز اصلی را بر طراحی و ساخت دستگاههای تصویربرداری تصویربرداری پرتو ایکس و همچنین ارائه خدمات تصویربرداری ایکسری صنعتی برای مجموعههای مختلف صنعتی و پژوهشی قرار داده است.
وی افزود: توسعه فناوریهای تصویربرداری ایکسری صنعتی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی دارد، زیرا این فناوریها امکان بررسی دقیق ساختار درونی قطعات را بدون تخریب یا باز کردن آنها فراهم میکنند. از همین رو، بسیاری از صنایع برای کنترل کیفی محصولات، شناسایی عیوب احتمالی و بررسی صحت فرآیندهای تولید از این خدمات بهره میگیرند.
محمدکاظمی، درباره خدمات تخصصی ارائهشده در این مجموعه توضیح داد: بخش خدمات تصویربرداری ایکسری در شرکت آرمان موج فناور در سه حوزه اصلی شامل تصویربرداری نرمال فوکوس، تصویربرداری میکروفوکوس و تصویربرداری توموگرافی صنعتی یا سیتیاسکن صنعتی فعالیت میکند. هر یک از این روشها کاربردهای ویژهای در حوزه کنترل کیفی و تحلیل ساختار قطعات صنعتی دارند.
وی ادامه داد: تصویربرداری رادیوگرافی نرمال فوکوس و میکروفوکوس عمدتاً برای کنترل کیفی و اصالتسنجی قطعات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. در این میان، فناوری میکروفوکوس به دلیل برخورداری از توان بزرگنمایی بالاتر و رزولوشن دقیقتر، امکان تصویربرداری از قطعات بسیار ریز الکترونیکی را فراهم میکند و میتواند جزئیاتی تا حدود ۳۰ میکرومتر را آشکار کند. این ویژگی باعث شده است که این فناوری در صنایع الکترونیک و تجهیزات حساس کاربرد گستردهای داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آرمان موج فناور، در ادامه به بخش توموگرافی صنعتی این مجموعه اشاره کرد و گفت: فناوری توموگرافی یا سیتیاسکن صنعتی امکان تهیه تصاویر سهبعدی از ساختار داخلی قطعات را فراهم میکند. این فناوری علاوه بر کنترل کیفی سهبعدی قطعات، امکان اندازهگیری دقیق ابعاد داخلی و خارجی قطعه در فرآیند مترولوژی را نیز فراهم میسازد. همچنین از طریق این فناوری میتوان نمونه ساختهشده را با طراحی اولیه مقایسه کرد، فایلهای CAD را از روی نمونه واقعی استخراج کرد و در بسیاری از موارد فرآیند مهندسی معکوس قطعات را انجام داد.
محمدکاظمی، با تشریح روند ارائه خدمات در این مجموعه افزود: شرکتها و مراکز متقاضی خدمات ابتدا درخواست رسمی خود را همراه با مشخصات قطعه و نوع خدمات مورد نیاز به شرکت ارائه میکنند. پس از بررسی درخواست و اطمینان از امکان انجام آن با تجهیزات موجود، در صورت نیاز تصویربرداری آزمایشی از چند نمونه قطعه انجام میشود تا مشخص شود تصاویر بهدستآمده پاسخگوی نیاز متقاضی است.
وی ادامه داد: پس از تأیید کیفیت تصاویر آزمایشی، قطعات مورد نظر از سوی مرکز متقاضی برای انجام تصویربرداری به شرکت ارسال میشود. در مرحله نخست، تمامی قطعات دریافتشده شمارش و در قالب فرمهای مشخص ثبت و صورتجلسه میشوند. در صورتی که قطعات از سوی متقاضی شمارهگذاری نشده باشند، این کار توسط لیزر در مجموعه انجام میشود تا امکان شناسایی دقیق هر قطعه در فرآیند تصویربرداری فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آرمان موج فناور افزود: در زمان انجام تصویربرداری، شماره هر قطعه توسط اپراتور و از طریق نرمافزار مربوطه در کنار تصویر ثبت میشود تا امکان تطبیق دقیق نتایج با هر قطعه وجود داشته باشد. پس از پایان فرآیند تصویربرداری نیز زمان مشخصی برای مراجعه متقاضی جهت دریافت قطعات اعلام میشود و تصاویر تهیهشده در قالب لوح فشرده به متقاضی تحویل داده میشود. قطعات نیز پس از ثبت و صورتجلسه نهایی به صاحب آنها بازگردانده میشود.
کاظمی با اشاره به همکاریهای علمی این مجموعه اظهار کرد: شرکت آرمان موج فناور در حوزه خدمات تصویربرداری ایکسری با برخی از دانشگاههای بزرگ کشور نیز همکاری داشته و در اجرای پروژههای تحصیلات تکمیلی از ظرفیت مرکز خدمات تصویربرداری ایکسری این شرکت استفاده شده است. این همکاریها زمینه استفاده پژوهشگران از فناوریهای پیشرفته تصویربرداری صنعتی را در پروژههای تحقیقاتی فراهم کرده است.
وی در ادامه به یکی از پروژههای پژوهشی انجامشده در این مجموعه اشاره کرد و گفت: از جمله پروژههای قابل توجه انجامشده در این مرکز میتوان به آزمون و بررسی بتن مسلح با استفاده از فناوری تصویربرداری ایکسری اشاره کرد. این روش امکان بررسی ساختار داخلی بتن و نحوه توزیع اجزای آن را بدون تخریب نمونه فراهم میکند و میتواند در ارزیابی کیفیت سازهها و مطالعات پژوهشی مرتبط با مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان آرمان موج فناور در پایان تأکید کرد: توسعه و بومیسازی فناوریهای پیشرفته تصویربرداری ایکسری صنعتی میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی، کاهش هزینههای آزمونهای تخریبی و افزایش دقت در فرآیندهای کنترل کیفی داشته باشد و به همین دلیل گسترش چنین خدماتی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
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