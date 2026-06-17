به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه محرم، هیئتها و حسینیههای زابل و منطقه سیستان میزبان مجالس عزاداری میشوند و در نقاط مختلف شهر، برنامههای متنوعی از سخنرانی و مرثیهخوانی برگزار میکنند.
راهنمای هیئتهای محرم در زابل و منطقه سیستان
کانون الزهرا (س)
سخنرانان: حجتالاسلام پوراندخت، اشرفیان، اکبری، قدس
زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۰
مکان: چهارراه زهک
هیئت علمدار سیستان
سخنران: حجتالاسلام پودینه
مداحان: حاج محمد ظریف و جمعی از ذاکرین
زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۳ شب، ساعت ۲۰:۳۰
مکان: خیابان باقری، باقری ۲۱
دارالمؤمنین (مؤسسه حضرت آیتالله سیستانی)
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین فرحزاد
مداح: کربلایی یاسر سعادتخواه
زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۰
مکان: خیابان فردوسی
حسینیه امام خمینی (ره)
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین پوراندخت
مداحان: حاج حسن جلالینژاد و کربلایی جواد غزنوی
زمان: دهه اول محرم، ساعت ۲۰
مکان: خیابان بعثت، پارک یعقوب لیث
مسجد موسی بن جعفر (ع)
سخنرانان: حجتالاسلام والمسلمین ظریف صیادی
زمان: از ۲۵ خرداد تا ۵ تیر، ساعت ۲۱
مکان: طالقانی ۳ (از شب چهارم همراه با دستهروی)
هیئت انصارالعباس (ع)
سخنران: حجتالاسلام والمسلمین جدیدالاسلام
زمان: دهه اول محرم، بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: سیستان (شروع دستهروی از شب ششم)
خیابان هامون
مداح: حاج حسن جلالینژاد
زمان: از ۲۵ خرداد، ساعت ۱۹:۴۵
هیئتهای انصارالمهدی (عج) و انصارالرضا (ع)
مداحان: رئوف رستمی و جمعی از ذاکرین
زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۳ شب، ساعت ۱۹
مکان: میدان امام حسین (ع)
هیئت محبانالرضا (ع)
سخنران: حجتالاسلام حدادی
مداحان: صادق ریکی، مهدی تاراس
زمان: از ۲۴ خرداد، به مدت ۶ شب، ساعت ۲۰
مکان: مسجد آیتالله طالقانی، محله ریگی
تقاطع بسیج و سعدی
برنامه: روضهخوانی و سینهزنی
زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۰
پارک ملت
سخنران: حجتالاسلام احمدی
مداحان: رضا گزمه و جمعی از ذاکرین
زمان: دهه اول محرم، ساعت ۲۰
موکب پارک الغدیر
مداحان: حاج حبیب مهماندوست، محمد کیخا
زمان: از ۲۵ خرداد، ساعت ۲۰
مکان: خیابان هیرمند
حسینیه بیتالزهرا (س)
سخنران: حجتالاسلام نظری
مداحان: علی طاهری، هادی راشکی، رئوف رستمی
زمان: دهه اول محرم، ساعت ۲۰
مکان: خیابان جام جم
هیئت انصارالحسین (ع)
سخنران: حجتالاسلام هاشمی امین
مداحان: حسن جلالینژاد و جمعی از ذاکرین
زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، ساعت ۱۹:۳۰
مکان: تقاطع امام خمینی (ره) و چهارراه دکترا
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