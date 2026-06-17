به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه محرم، هیئت‌ها و حسینیه‌های زابل و منطقه سیستان میزبان مجالس عزاداری می‌شوند و در نقاط مختلف شهر، برنامه‌های متنوعی از سخنرانی و مرثیه‌خوانی برگزار می‌کنند.

راهنمای هیئت‌های محرم در زابل و منطقه سیستان

کانون الزهرا (س)

سخنرانان: حجت‌الاسلام پوراندخت، اشرفیان، اکبری، قدس

زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۰

مکان: چهارراه زهک

هیئت علمدار سیستان

سخنران: حجت‌الاسلام پودینه

مداحان: حاج محمد ظریف و جمعی از ذاکرین

زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۳ شب، ساعت ۲۰:۳۰

مکان: خیابان باقری، باقری ۲۱

دارالمؤمنین (مؤسسه حضرت آیت‌الله سیستانی)

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین فرحزاد

مداح: کربلایی یاسر سعادت‌خواه

زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۰

مکان: خیابان فردوسی

حسینیه امام خمینی (ره)

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین پوراندخت

مداحان: حاج حسن جلالی‌نژاد و کربلایی جواد غزنوی

زمان: دهه اول محرم، ساعت ۲۰

مکان: خیابان بعثت، پارک یعقوب لیث

مسجد موسی بن جعفر (ع)

سخنرانان: حجت‌الاسلام والمسلمین ظریف صیادی

زمان: از ۲۵ خرداد تا ۵ تیر، ساعت ۲۱

مکان: طالقانی ۳ (از شب چهارم همراه با دسته‌روی)

هیئت انصارالعباس (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین جدیدالاسلام

زمان: دهه اول محرم، بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: سیستان (شروع دسته‌روی از شب ششم)

خیابان هامون

مداح: حاج حسن جلالی‌نژاد

زمان: از ۲۵ خرداد، ساعت ۱۹:۴۵

هیئت‌های انصارالمهدی (عج) و انصارالرضا (ع)

مداحان: رئوف رستمی و جمعی از ذاکرین

زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۳ شب، ساعت ۱۹

مکان: میدان امام حسین (ع)

هیئت محبان‌الرضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام حدادی

مداحان: صادق ریکی، مهدی تاراس

زمان: از ۲۴ خرداد، به مدت ۶ شب، ساعت ۲۰

مکان: مسجد آیت‌الله طالقانی، محله ریگی

تقاطع بسیج و سعدی

برنامه: روضه‌خوانی و سینه‌زنی

زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، ساعت ۲۰

پارک ملت

سخنران: حجت‌الاسلام احمدی

مداحان: رضا گزمه و جمعی از ذاکرین

زمان: دهه اول محرم، ساعت ۲۰

موکب پارک الغدیر

مداحان: حاج حبیب مهماندوست، محمد کیخا

زمان: از ۲۵ خرداد، ساعت ۲۰

مکان: خیابان هیرمند

حسینیه بیت‌الزهرا (س)

سخنران: حجت‌الاسلام نظری

مداحان: علی طاهری، هادی راشکی، رئوف رستمی

زمان: دهه اول محرم، ساعت ۲۰

مکان: خیابان جام جم

هیئت انصارالحسین (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی امین

مداحان: حسن جلالی‌نژاد و جمعی از ذاکرین

زمان: از ۲۵ خرداد، به مدت ۱۱ شب، ساعت ۱۹:۳۰

مکان: تقاطع امام خمینی (ره) و چهارراه دکترا