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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹

زابل در سوگ عزای اباعبدالله و رهبر شهید

زابل در سوگ عزای اباعبدالله و رهبر شهید

زابل- مردم شهر زابل در چهارمین شب از ماه محرم و صد و نهمین شب از شهادت قائد امت، مراسم عزاداری برگزار کردند.

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کد مطلب 6864471

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