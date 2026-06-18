https://mehrnews.com/x3cn2g ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹ کد مطلب 6864471 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹ زابل در سوگ عزای اباعبدالله و رهبر شهید زابل- مردم شهر زابل در چهارمین شب از ماه محرم و صد و نهمین شب از شهادت قائد امت، مراسم عزاداری برگزار کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6864471 کپی شد مطالب مرتبط ادبیات کهن؛ برگزاری ۲۰ نشست شاهنامهخوانی در سیستان و بلوچستان طوفانی با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید نقشه هیئتهای عزاداری محرم ۱۴۰۵ در زابل برچسبها شهرستان زابل مراسم عزاداری محرم و صفر دسته عزاداری
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