به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری در سخنانی با تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش جزئیات برگزاری پویش معنوی و ایثارگرانه نذر خون «جانفدایان حسینی» را تشریح کرد.
وی با اشاره به تقارن ایام سوگواری محرم با حوادث اخیر کشور اظهار کرد: پویش نذر خون امسال در لرستان حالوهوا و رنگوبوی دیگری دارد، امسال عزاداران حسینی در شرایطی خون خود را برای نجات جان بیماران اهدا میکنند که ملت بزرگ ایران داغدار ازدستدادن بزرگمرد تاریخ معاصر خود است.
مدیرکل انتقال خون لرستان، افزود: پویش «نذر خون جانفدایان حسینی» به نیابت از رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله سید علی خامنهای که بهحق اولین جانفدای ایران اسلامی بودند برگزار میشود.
سوری در ادامه ضمن ادای احترام به شهدای اخیر استان، عنوان کرد: همچنین این حرکت خداپسندانه به نیت شادی روح و پاسداشت خون پاک ۵۱ شهید اهداکننده خون استان لرستان که در حمله ددمنشانه و بزدلانه اخیر دشمنان آمریکایی - صهیونیستی به میهن عزیزمان به فیض عظیم شهادت نائل آمدند اجرا خواهد شد
وی تصریح کرد: این شهدا که خود در زمان حیاتشان با اهدای خون نجاتبخش جان هموطنان بودند با اهدای جان شیرین خود نشان دادند که فرهنگ ایثار در رگهای جوانان این مرزوبوم جاری است.
مدیرکل انتقال خون لرستان با تأکید بر نیاز مستمر به فرآوردههای خونی در مراکز درمانی بهویژه در فصل گرما، تصریح کرد: پویش جانفدایان حسینی از روز اول ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر و ایام اربعین حسینی ادامه خواهد داشت.
سوری، عنوان کرد: هدف ما این است که شور و شعور حسینی را بافرهنگ نجاتبخش اهدای خون پیوند بزنیم و نشان دهیم که راه رهبر شهیدمان و شهدای راه مقاومت و امنیت، همچنان باصلابت ادامه دارد.
وی با دعوت از آحاد مردم غیور، ولایتمدار و شهیدپرور استان لرستان برای پیوستن به این پویش بزرگ گفت: تمامی پایگاهها و مراکز انتقال خون در شهرستانهای استان با آمادگی کامل پذیرای عزاداران و ایثارگرانی هستند که قصد دارند با اهدای خون خود هم به یاری بیماران نیازمند بشتابند و هم با آرمانهای رهبر شهید انقلاب و شهدای جنایت اخیر جبهه استکبار تجدید میثاق کنند.
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