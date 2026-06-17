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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

رشد واردات نفت هند و بازگشت ایران به بازار این کشور

رشد واردات نفت هند و بازگشت ایران به بازار این کشور

اوپک در گزارش جدید خود از افزایش واردات نفت خام هند به ۴.۹ میلیون بشکه در روز و از سرگیری واردات نفت از ایران پس از هشت سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، هند در ماه آوریل سال جاری میلادی روزانه ۴.۹ میلیون بشکه نفت خام وارد کرده است.

این در حالی است که میزان واردات نفت این کشور در ماه مارس به دلیل محدودیت‌های ناشی از بسته شدن تنگه هرمز به ۴.۴۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود. اگرچه واردات نفت هند در ماه آوریل با افزایش ۴۱۰ هزار بشکه‌ای همراه بوده، اما این رقم همچنان کمتر از میزان ۵.۲۶ میلیون بشکه در روز در دوران پیش از جنگ است.

بر اساس این گزارش، هند که از سال ۲۰۱۸ میلادی در پیروی از تحریم‌های آمریکا واردات نفت از ایران را متوقف کرده بود، در ماه آوریل سال جاری بار دیگر واردات ۱۳۳ هزار بشکه در روز نفت از ایران را ثبت کرد. ارزش واردات نفت ایران توسط هند در این ماه با توجه به متوسط قیمت ۱۰۵ دلاری هر بشکه، به بیش از ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد که تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش حجم تجارت خارجی دو کشور دارد.

همچنین طبق آمار ارائه‌شده، روسیه با صادرات ۱.۷ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل ۲۰۲۶ بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به هند بوده و عربستان سعودی با صادرات روزانه ۶۷۰ هزار بشکه در رتبه دوم تأمین‌کنندگان نفت این کشور قرار گرفته است.

کد مطلب 6862936
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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