به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو به نقل از منابع آگاه مدعی شد، دولت آمریکا در حال بررسی اقدامات لازم برای از سرگیری حرکت نفتکش ها در تنگه هرمز از جمله امکان اعمال تعرفه بر کشتی هایی که از اسکورت آمریکا بهره مند می شوند است.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید گزینه هایی را بررسی می کند تا بتواند مالکان کشتی ها و شرکت های بیمه را به استفاده مجدد از تنگه هرمز در سایه مذاکرات کنونی با ایران سوق دهد.

در این گزارش آمده است: یکی از پیشنهادات مطرح شده اعطای نوعی از مجوز وی آی پی به کشتی ها است مبنی بر این که کشتی های دارای این مجوز می توانند سریعا از تنگه عرمز عبور کنند و ممکن است از حمایت کشتی های نیروی دریایی آمریکا نیز بهره مند شوند اما در مقابل باید هزینه های اضافی بپردازند.

در عین حال تاکید شده که تصمیمات نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.

داده های شرکت کپلر بیانگر آن است که حدود ۵۰۰ کشتی از جمله ۲۲۰ نفتکش همچنان در ورودی تنگه هرمز قرار دارند و منتظر دریافت مجوز عبور امن از آن هستند.

لازم به ذکر است این تحرکات مداخله جویانه آمریکا در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تجاوز آمریکایی صهیونیستی حاکمیت خود را بر تنگه هرمز اعمال کرده است.