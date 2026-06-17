به گزارش خبرنگار مهر ،سرهنگ کامیار مهدیپور پیش از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از کتاب «روایت صادق» با موضوع «زندگی روحانی شهید میرصادق حبیبزاده کوزانی» به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان، در رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امامان بزرگوار، به ویژه شهید صادق حبیبزاده، اظهار کرد:انتقال مفاهیم دفاع مقدس عامل اصلی ایستادگی و تداوم شعارهای انقلاب اسلامی است .
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به اینکه قریب به ۵۰ سال از وقوع انقلاب اسلامی میگذرد، افزود:در روزهای سخت، مردم با افتخار در میدان ایستادگی کردند که این ایستادگی یادآور حرفها و جانفشانیهای شهید حبیبزاده در راه این مسیر است.
وی با تحلیل چرایی تداوم مسیر انقلاب،گفت: امتداد یافتن انقلاب اسلامی با همان شعارهای اولیه، مدیون تفکر ناب امام، رهبر و شهداست.
سرهنگ مهدی پور با بیان اینکه شهید حبیبزاده به دلیل اندیشهها و ایدههایش برای حفظ نظام و انقلاب ترور شد،اظهار کرد: این امتداد مسیر، در واقع همان «عملکرد انتقال ارزشها» است.
وی افزود:اگر انتقال این مفاهیم و ارزشها صورت نمیگرفت، ما قریب به ۸۰ درصد از ایستادگی خود در برابر چالشها را نداشتیم.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به ضرورت اخلاقمحوری، گفت:نباید تصور کرد برخورداری از بیشترین امتیازات، تنها هدف از وابستگی به انقلاب است.
وی بر رسالت و وظایفی که بر عهده همه ماست تأکید کرد و گفت: همه ما در برابر این وظایف مسئول هستیم و باید بر محور اخلاق حرکت کنیم.
سرهنگ مهدیپو از ضرورت استفاده از ابزارهای نوین گفت و ادامه داد: مفاهیم و ادبیات پایداری که از دوران دفاع مقدس برای حفظ نظام استخراج شده است، باید از طریق صنایع و ابزارهای فرهنگی به جامعه منتقل شود.
وی تصریح کرد: انتقال این ارزشها باید با دقت و از طریق ساختارهای فرهنگی صورت گیرد تا پایداری نظام در تمامی عرصهها حفظ شود.
شهید حبیبزاده؛ روحانی مبارزی که در مسیر انقلاب به شهادت رسید
گفتنی است؛ شهید سیدصادق حبیبزاده سال ۱۳۲۳ در روستای کوزان شفت در خانوادهای روحانی دیده به جهان گشود. پس از تحصیل در حوزههای علمیه رشت و مشهد، با قیام ۱۵ خرداد ۴۲ دستگیر شد و سپس به رشت بازگشت.
وی یک دهه در زادگاهش به منبر و سخنرانی پرداخت و با اوجگیری انقلاب در سالهای ۵۶ و ۵۷، فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود را گسترش داد. کلاسهای قرآنی و حل مشکلات مردم و جوانان از اقدامات مؤثر این روحانی پرتلاش بود.
سرانجام دهم شهریور ۱۳۶۰، دو روز پس از شهادت رجایی و باهنر، پس از سخنرانی در مسجد کاسهفروشان رشت، در مسیر اقامه نماز در مسجد نقرهدشت توسط منافقان کوردل ترور و به شهادت رسید. از این شهید بزرگوار پنج فرزند پسر به یادگار مانده است.
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