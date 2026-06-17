حضور گسترده در تشییع رهبر شهید آثار مهمی در معادلات جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و شهدای جنگ ۱۲ روزه، از تلاش دستگاههای اجرایی، نیروهای مسلح، شهرداریها، مساجد، موکبها، رسانهها و گروههای مردمی در خدمترسانی و برگزاری برنامههای این ایام قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، آثار مهمی در معادلات داخلی و بینالمللی خواهد داشت، افزود: این حضور یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران است و باید با بسیج همه ظرفیتها، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم فراهم شود.
امام جمعه همدان در تشریح محورهای اصلی اقدامات استان، چهار حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: خدمترسانی به زائران و مسافران عبوری، برنامهریزی برای اعزام مردم به تهران، قم و مشهد، برگزاری مراسمهای استانی و اجتماع بزرگ جاماندگان در همدان، و همچنین پشتیبانی از موکبهای استان در مشهد، مهمترین محورهایی است که باید برای آن تصمیمگیری و تقسیم کار مشخص شود.
آیتالله شعبانیموثقی پیشنهاد کرد همزمان با برگزاری مراسم تشییع در تهران، اجتماع بزرگ جاماندگان با حضور مردم در میدان امام خمینی(ره) همدان برگزار شود و مراسم به صورت زنده پخش و با عزاداری و سوگواری همراه باشد.
وی همچنین بر لزوم تعیین مسئولان هر یک از حوزههای اجرایی و تشکیل کمیتههای تخصصی برای تسریع در هماهنگیها تاکید کرد و افزود: با توجه به همزمانی این برنامهها با آمادگی موکبها برای اربعین حسینی، باید تدابیر لازم برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و دستگاههای اجرایی اندیشیده شود.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد که استان همدان با همدلی و انسجام مجموعههای اجرایی و مردمی، در این رویداد ملی نقشآفرینی شایستهای داشته باشد.
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