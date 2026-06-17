سرهنگ کامیار مهدیپور مدیرل حفظ آثار وتشر ارزش های دقاع مقدس گیلان در حاشیه رونمایی از کتاب «روایت صادق» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کتاب «روایت صادق» خاطرات شفاهی روحانی مبارز شهیدحجتالاسلام میرصادق حبیبزاده کوزانی تدوین شده است، اظهار کرد: این مراسم با حضور خانواده معظم شهید، فرزند بزرگوار ایشان، دیگر بستگان و جمعی از مسئولان برگزار شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان با بیان اینکه این اثر از مجموعه ۶۵ کتابی است که در سال ۱۴۰۴ موفق به انتشار آنها شدیم، افزود: امروز رونمایی از این کتاب انجام شد و بخشی از آن نیز خوانش شد.
سرهنگ مهدیپور با اشاره به محتوای غنی کتاب «روایت صادق»،از اهمیت انتشار چنین آثار گفت و ادامه داد:این کتاب انشاءالله بتواند در پاسخ به چیستی و چرایی روش و منش شهدای عزیز ما برای نسلهای متعدد انقلاب اسلامی گرهگشا باشد.
وی با استناد بیانات مقام معظم رهبری که؛« شهدا ستارگان درخشانی هستند که مسیر را برای ما مشخص میکنند»،تصریح کرد: امیدواریم با خواندن این کتاب برای نسلهای متعدد انقلاب اسلامی گرههای ذهنی و پرسشهای فراوان پاسخ داده شود.
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