ارائه بیش از ۲۱۰ هزار خدمت پزشکی به حجاج؛ ۶ فوتی و ۲۸۳ بستری

مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلالاحمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تشریح خدمات ارائهشده در عملیات پزشکی حج، گفت: خدمات پزشکی حج تنها به ایام برگزاری مناسک محدود نمیشود و یک فرآیند طولانی از ماهها قبل با برنامهریزی، آموزش و آمادهسازی تیمهای درمانی آغاز میشود.
آغاز فرآیند پزشکی حج پیش از اعزام زائران
خالدی با اشاره به روند آمادهسازی تیمهای پزشکی اظهار کرد: پیش از آغاز موسم حج، جلسات متعددی در داخل کشور برگزار میشود، آموزش پزشکان معین در دستور کار قرار میگیرد و معاینات پزشکی حجاج و کمیسیونهای پزشکی انجام میشود.
وی افزود: پس از آن، ارزیابی تیمهای امدادی، پزشکان و پرستارانی که قرار است در این عملیات حضور داشته باشند انجام میشود و افراد منتخب، آموزشهای لازم را دریافت میکنند و در این آموزشها، بیماریهای جدید و همچنین بیماریهایی که احتمال شیوع آنها در تجمعات انبوه وجود دارد، به نیروهای درمانی توضیح داده میشود تا بتوانند در کنار زائران خدمات لازم را ارائه کنند.
ثبت بیش از ۲۱۰ هزار خدمت پزشکی در مکه و مدینه
خالدی با بیان اینکه عملیات پزشکی حج در مکه مکرمه و مدینه منوره انجام شد، گفت: در مجموع ۲۱۰ هزار و ۶۳۰ خدمت توسط همکاران ما در مراکز پزشکی حج ارائه شد.
وی افزود: از این تعداد، ۲۴ هزار و ۷۹۸ مورد ویزیت تخصصی انجام شد، ۷۵ هزار و ۴۱۴ مورد ویزیت پزشکان عمومی برای حجاج صورت گرفت و ۲۹ هزار و ۳۲۰ مورد خدمات پرستاری ارائه شد و همچنین ۸۱ هزار و ۹۸ نسخه دارویی برای زائران صادر و داروهای مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفت.
بستری ۲۸۳ زائر و ثبت ۶ مورد فوتی
سخنگوی جمعیت هلالاحمر درباره وضعیت بیماران نیز گفت: در طول این عملیات، ۲۸۳ نفر از حجاج در بیمارستانها بستری شدند و بیشترین مراجعات مربوط به بخشهای پیشبیمارستانی، داخلی، سیسییو، جراحی قلب و همچنین برخی موارد ارتوپدی و زنان بود که همکاران ما در این بخشها خدمات لازم را ارائه کردند.
وی درباره آمار فوتیها نیز اظهار کرد: در این عملیات ۶ مورد فوتی ثبت شد.
حضور پزشکان عربزبان برای همراهی بیشتر با زائران
خالدی با اشاره به یکی از اقدامات ویژه در حج امسال گفت: یکی از برنامههایی که امسال با جدیت بیشتری دنبال شد، اعزام پزشکان عربزبان در کنار زائران بود و این پزشکان در مراکز درمانی، بهویژه مراکز درمانی مستقر در عربستان حضور داشتند و علاوه بر پیگیری روند درمان زائران، مستندات و مدارک پزشکی مورد نیاز را برای ادامه درمان پس از بازگشت در اختیار حجاج قرار دادند و خدمات پزشکی حج یک عملیات گسترده و برنامهریزیشده است که از قبل از اعزام زائران آغاز میشود و تا پایان ارائه خدمات درمانی به حجاج ادامه دارد.
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