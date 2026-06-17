آثار لیلا مهدوی، محور سومین‌ بسته محتوایی «به استقبال» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «به استقبال» عنوان بستههای محتوایی جدیدی است که با هدف معرفی مختصر زندگی و مسیر حرفهای نویسندگان و چهرههای اثرگذار ادبی ایران و همچنین، پیشنهاد آثار شاخص آنها تهیه شده است.
سومین پوستر این مجموعه به لیلا مهدوی، نویسنده تازهکار ادبیات معاصر ایران، اختصاص دارد؛ نویسندهای که آثارش را مطابق با آنچه در رشته تحصیلیاش، روانشناسی فراگرفته تطبیق داده و زاویه دید روانشناختی او را میتوان به وضوح در نگاهش به شخصیتهای محوری و نوع پردازش وقایع کتابهایش دید.
در سومین بسته محتوایی «به استقبال»، آثاری از لیلا مهدوی معرفی شده است که حاصل قلم عمیق و ظریف اوست؛ به طوری که در «نشان حُسن»، نگاهی تازه و متفاوت به زندگی و سرنوشت فرزندان و وابستگان به امام حسن مجتبی(ع) دارد و آن را با بیان ادبی و پس از تحقیق و پژوهش در میان منابع تاریخی معتبر شیعی و سنی نگاشته است.
«شرح الف خمیده» را نیز با همین نگاه تحقیقی و تاریخی و با محوریت زندگی حضرت زهرا(س) است و سعی کرده تا زندگی دختر پیامبر را از مناظر عبادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اما با بیانی شاعرانه و لطیف روایت کند. مهدوی در «خونِ دریا» به بزرگداشت مقام جانباز و همسران آنها رفته و با یک داستان جذاب و پرالتهاب، فضاسازی درستی از حماسههای غواصان در هشتسال دفاع مقدس و رنجهای مجاهدانه دوران جانبازی آنها و خانوادههایشان ارائه کرده و به مخاطب عرضه میکند.
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