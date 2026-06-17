به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، نشست ماقبل نهایی ثبتنام کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا امروز به صورت آنلاین برگزار شد.
در این نشست دو ساعته که با حضور دکتر اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران، مسئولان واحد بینالملل کمیته ملی المپیک و نمایندگان کمیته برگزاری بازیها برگزار شد، موضوعات مرتبط با فرآیند ثبتنام اعضای کاروان ایران مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در جریان این جلسه، پرسشها و ابهامات موجود درباره مراحل ثبتنام، الزامات و روندهای اجرایی مطرح و پس از تبادل نظر با مسئولان مربوطه، مقرر شد پاسخ سوالات کمیته ملی المپیک ایران رسما طی هفته آتی پاسخ داده شود و ابهامات مورد نظر رفع گردد .
در این نشست، علاوه بردکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران، عاطفه اسلامیان مدیر واحد بینالملل و فاطمه موسویزاده از واحد بینالملل نیز حضور داشتند.
نظر شما