۸۲ گروه جهادی خراسان جنوبی در مسیر خدمت به زائران تشییع «امام شهید»

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی هنری ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از آمادگی گسترده گروههای جهادی استان برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع «امام شهید» در مشهد مقدس خبر داد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری این مراسم باشکوه اظهار کرد: از ماههای گذشته، اقدامات لازم از سوی مرکز هدایت حرکتهای جهادی بسیج سازندگی در کشور و بهویژه استان خراسان رضوی برای ساماندهی ظرفیتهای مردمی و جهادی آغاز شده است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: در این راستا، گروههای جهادی استان که امکان حضور و ارائه خدمت در مشهد مقدس را داشتند، شناسایی و سازماندهی شدند و بیش از یک ماه است که برنامهریزیهای مربوط به استقرار، اسکان و نحوه خدمترسانی آنان انجام شده است.
هنری بیان کرد: روز گذشته نیز با حضور مسئولان مرکز هدایت حرکتهای جهادی استان و قرارگاههای جهادی، محلهای استقرار و خدمترسانی گروههای جهادی خراسان جنوبی در مشهد مقدس تحویل شد.
وی با بیان اینکه ۱۷ نقطه در مشهد برای خدمترسانی جهادگران خراسان جنوبی پیشبینی شده است، گفت: پنج مدرسه بهعنوان محل اسکان زائران در اختیار قرارگاههای جهادی استان قرار گرفته که علاوه بر ساماندهی اسکان، مسئولیت پذیرایی از زائران شامل وعدههای غذایی را نیز بر عهده خواهند داشت.
به گفته وی، سایر نقاط تعیینشده در مسیر مراسم تشییع نیز به مراکز پذیرایی و خدمترسانی تبدیل خواهد شد و هماهنگیهای لازم برای پخت نان و تأمین بخشی از نیازهای زائران انجام شده است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی ادامه داد: در برخی شهرستانها نیز از ظرفیت مواکب اربعین حسینی در کنار قرارگاههای جهادی استفاده خواهد شد تا خدمات گستردهتری به زائران ارائه شود.
هنری با اشاره به ظرفیت اسکان ایجادشده خاطرنشان کرد: تاکنون امکان اسکان نزدیک به دو هزار نفر در مدارس تحویلشده فراهم شده و در صورت افزایش تعداد گروههای جهادی، این ظرفیت نیز قابل توسعه خواهد بود.
وی همچنین از پیشبینی استقرار گروههای جهادی در مسیرهای عبوری داخل استان خبر داد و گفت: با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران چندین استان کشور، در ورودی و خروجی شهرهای طبس، فردوس، قاین و بیرجند، تمهیدات لازم برای خدمترسانی به زائران اندیشیده شده است.
هنری افزود: در مجموع ۲۸ نقطه در مسیرهای عبوری استان برای استقرار مواکب و گروههای جهادی در نظر گرفته شده تا خدمات مورد نیاز زائران در طول مسیر ارائه شود.
وی در پایان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۲ گروه جهادی برای خدمترسانی در داخل استان و مشهد مقدس سازماندهی شدهاند، تصریح کرد: بیش از هزار و ۱۰۰ جهادگر خراسان جنوبی در این حرکت مردمی مشارکت خواهند داشت و امیدواریم با همراهی خیران و گروههای مردمی، ظرفیت خدمترسانی به زائران بیش از پیش افزایش یابد.
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