به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد درباره اعلام کرد که از جمعه ۲۹ خرداد ماه به دلیل تقویت و ماندگاری الگوهای گرم تابستانی تا روز سه‌شنبه دوم تیرماه دمای هوا در سراسر استان افزایش نسبی بین سه تا پنج درجه سلسیوس خواهد داشت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، ماندگاری توده هوای گرم به ویژه در مناطق شمالی و مرکزی استان از جمله شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، نجف آباد، ورزنه و اصفهان محسوس خواهد بود.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش مصرف حامل های انرژی و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که تولید و مصرف حامل‌های انرژی مدیریت شود.

هواشناسی در ادامه بر لزوم خودداری از انجام عملیات کشاورزی و فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز در ساعات میانی روز، کنترل دما در گلخانه ها و مراغدری‌ها تاکید کرده است.