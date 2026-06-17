بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز چهارشنبه و تا اواسط هفته آینده باتوجه‌به حاکمیت شرایط پایداری جوی آرام را در منطقه شاهد خواهیم بود.

وی گفت: در این مدت برای همه نقاط استان گاهی افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه و برای نواحی شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین به سبب نفوذ هوای گرم به جو منطقه انتظار داریم تا اوایل هفته پیشرو دماهای روزانه افزایش یابند و هوا گرم‌تر می‌شود، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق توصیه می‌شود.