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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

نخستین نشست کمیته مشترک توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی برگزار شد

نخستین نشست کمیته مشترک توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی برگزار شد

در اجرای دستور رئیس‌جمهور برای تسریع توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، نخستین نشست مشترک وزارت دفاع و وزارت نیرو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس جمهور در نشست مشترک با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت نیرو مبنی بر تسریع روند توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی اجرایی نمودن پیشنهاد وزارت دفاع در خصوص بهره گیری از توان صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی لشکری و کشوری و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و نهادهای مستقل مالی به منظور تحقق راهبردهای مورد نظر نخستین جلسه کمیته مشترک توسعه سرمایه گذاری در این حوزه با حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدیران عامل و روسای صندوق های سرمایه گذاری و همچنین صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و معاونین وزارتخانه های مرتبط با حضور سردار سرتیپ پاسدار دکتر ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به میزبانی این وزاتخانه برگزار شد.

این نشست با سه دستور کار بررسی ابعاد فنی اقتصادی و مالی طرح و ارزیابی میزان نیازمندی ها توجیه پذیری اقتصادی و چالشهای پیش روی اجرای آن بررسی و تدوین راهبردهای توسعه و تامین مالی طرح با محوریت تشکیل کنسرسیوم های تخصصی متشکل از شرکتهای مصرف کننده و ذینفهان بخش خصوصی، احصا و بررسی مشوق های سرمایه گذاری الزامات اجرایی پیش نیازهای حقوقی مالی و زیر ساختی مورد نیاز برای تسریع در اجرای طرح و جلب مشارکت سرمایه گذاران منعقد گردید.

شرکت کنندگان در جلسه ضمن استماع گزارش مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی وزارت نیرو و بررسی وضعیت موجود پروژه های نیروگاهی مهمترین موانع ریسکها و چالشهای پیش روی سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. حاضرین پس از بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد کار گروه های تخصصی ذیل کمیته ابعاد مختلف فنی، مالی حقوقی و اجرایی طرحهای نیروگاهی و تهیه فهرست جامعی از ریسکها، الزامات و پیشنهادهای اصلاحی به جمع بندی رسیدند.

این گزارش در قالب یک طرح جامع و با هدف تسهیل سرمایه گذاری افزایش مشارکت بخش خصوصی و تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای برای بررسی و تصمیم گیری به رئیس جمهور محترم ارائه خواهد شد. همچنین به منظور تحقق راهبردهای مورد نظر در این حوزه ۱۲ مشوق و امتیاز مهم برای تسریع و تسهیل بیشتر در مشارکت شرکتها و نهادهای مالی مطرح گردید.

در این جلسه سرپرست وزارت دفاع با بیان اهمیت رفع ناترازیهای حوزه انرژی و ارتقای سطح رفاه آسایش و معیشت مردم آمادگی سریز توان دفاعی در حل مشکلات ملی را اعلام نمود و در جمع بندی جلسه خواستار تحقق پیشنهادات ۱۲ گانه ارائه شده و ارزیابی دقیق آن در راستای اجرایی نمودن دستورات ریاست محترم جمهوری گردید.

سردار ابن الرضا در ادامه با برشمردن افتخارات نیروهای مسلح و همدلی و وحدت و انسجام سازمان های نیروهای مسلح و هماهنگی ویژه با قرارگاه حضرت خاتم الانبیاء (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح و بیان گوشه ای از پیروزی های کسب شده اظهار امیدواری نمود با وحدت و همدلی ارکان مختلف نظام و نیروهای مسلح تحت لوای رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و پشتیبانی شگرف و ویژه مردم که موجب حیرت جهانیان و دلگرمی نیروهای مسلح و مسئولین گردیده است نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزتمندانه به قله های تعالی و پیشرفت بیشتر رهنمون گردد.

گفتنی است، پزشکیان در نشست مشترک یاد شده با وزارت دفاع و وزارت نیرو چهار محور «ارزیابی و استانداردسازی تجهیزات بهره ور انرژی تدوین برنامه اجرایی افزایش ۹ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق از طریق ارتقای راندمان نیروگاهها»، «تأمین مالی پروژه های بهینه سازی و طراحی برنامه جامع آموزش و اصلاح الگوی مصرف را به عنوان دستور کار مشترک دستگاههای ذیربط تعیین کرده بود و خواستار ارائه جمع بندی نهایی و برنامه زمان بندی اجرای این محورها بر اساس سرریز توان دفاعی به بخشهای صنعتی کشور تا هفته آینده با همکاری این دو وزارتخانه و بهره گیری از ظرفیت سایر ارکان کشور گردیده بود.

کد مطلب 6863263
هادی رضایی

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