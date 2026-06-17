نخستین نشست کمیته مشترک توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس جمهور در نشست مشترک با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت نیرو مبنی بر تسریع روند توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی اجرایی نمودن پیشنهاد وزارت دفاع در خصوص بهره گیری از توان صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی لشکری و کشوری و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و نهادهای مستقل مالی به منظور تحقق راهبردهای مورد نظر نخستین جلسه کمیته مشترک توسعه سرمایه گذاری در این حوزه با حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مدیران عامل و روسای صندوق های سرمایه گذاری و همچنین صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری و معاونین وزارتخانه های مرتبط با حضور سردار سرتیپ پاسدار دکتر ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به میزبانی این وزاتخانه برگزار شد.



این نشست با سه دستور کار بررسی ابعاد فنی اقتصادی و مالی طرح و ارزیابی میزان نیازمندی ها توجیه پذیری اقتصادی و چالشهای پیش روی اجرای آن بررسی و تدوین راهبردهای توسعه و تامین مالی طرح با محوریت تشکیل کنسرسیوم های تخصصی متشکل از شرکتهای مصرف کننده و ذینفهان بخش خصوصی، احصا و بررسی مشوق های سرمایه گذاری الزامات اجرایی پیش نیازهای حقوقی مالی و زیر ساختی مورد نیاز برای تسریع در اجرای طرح و جلب مشارکت سرمایه گذاران منعقد گردید.



شرکت کنندگان در جلسه ضمن استماع گزارش مدیر عامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی وزارت نیرو و بررسی وضعیت موجود پروژه های نیروگاهی مهمترین موانع ریسکها و چالشهای پیش روی سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. حاضرین پس از بحث و تبادل نظر در زمینه ایجاد کار گروه های تخصصی ذیل کمیته ابعاد مختلف فنی، مالی حقوقی و اجرایی طرحهای نیروگاهی و تهیه فهرست جامعی از ریسکها، الزامات و پیشنهادهای اصلاحی به جمع بندی رسیدند.



این گزارش در قالب یک طرح جامع و با هدف تسهیل سرمایه گذاری افزایش مشارکت بخش خصوصی و تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای برای بررسی و تصمیم گیری به رئیس جمهور محترم ارائه خواهد شد. همچنین به منظور تحقق راهبردهای مورد نظر در این حوزه ۱۲ مشوق و امتیاز مهم برای تسریع و تسهیل بیشتر در مشارکت شرکتها و نهادهای مالی مطرح گردید.



در این جلسه سرپرست وزارت دفاع با بیان اهمیت رفع ناترازیهای حوزه انرژی و ارتقای سطح رفاه آسایش و معیشت مردم آمادگی سریز توان دفاعی در حل مشکلات ملی را اعلام نمود و در جمع بندی جلسه خواستار تحقق پیشنهادات ۱۲ گانه ارائه شده و ارزیابی دقیق آن در راستای اجرایی نمودن دستورات ریاست محترم جمهوری گردید.



سردار ابن الرضا در ادامه با برشمردن افتخارات نیروهای مسلح و همدلی و وحدت و انسجام سازمان های نیروهای مسلح و هماهنگی ویژه با قرارگاه حضرت خاتم الانبیاء (ص) و ستاد کل نیروهای مسلح و بیان گوشه ای از پیروزی های کسب شده اظهار امیدواری نمود با وحدت و همدلی ارکان مختلف نظام و نیروهای مسلح تحت لوای رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و پشتیبانی شگرف و ویژه مردم که موجب حیرت جهانیان و دلگرمی نیروهای مسلح و مسئولین گردیده است نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزتمندانه به قله های تعالی و پیشرفت بیشتر رهنمون گردد.



گفتنی است، پزشکیان در نشست مشترک یاد شده با وزارت دفاع و وزارت نیرو چهار محور «ارزیابی و استانداردسازی تجهیزات بهره ور انرژی تدوین برنامه اجرایی افزایش ۹ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق از طریق ارتقای راندمان نیروگاهها»، «تأمین مالی پروژه های بهینه سازی و طراحی برنامه جامع آموزش و اصلاح الگوی مصرف را به عنوان دستور کار مشترک دستگاههای ذیربط تعیین کرده بود و خواستار ارائه جمع بندی نهایی و برنامه زمان بندی اجرای این محورها بر اساس سرریز توان دفاعی به بخشهای صنعتی کشور تا هفته آینده با همکاری این دو وزارتخانه و بهره گیری از ظرفیت سایر ارکان کشور گردیده بود.

