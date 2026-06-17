سردار حسینی: ارتقای کیفیت ناوگان خودرویی از عوامل مهم کاهش تلفات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت ناوگان خودرویی کشور، اظهار کرد: اگرچه موضوع واردات خودرو در حوزه مسئولیت مستقیم پلیس راهور قرار ندارد و تصمیم‌گیری درباره آن بر عهده نهادهای سیاست‌گذار و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است، اما به عنوان یک دغدغه شخصی و حرفه‌ای، همواره آرزو داشته‌ام که شاهد تردد خودروهای باکیفیت و ایمن در سطح کشور باشیم.

وی افزود: خودروهای باکیفیت و برخوردار از فناوری‌های روز دنیا، دستاوردهای متعددی برای کشور به همراه دارند. نخستین اثر آن، اصلاح طبیعی رفتارهای ترافیکی و ارتقای فرهنگ رانندگی است؛ چرا که استفاده از خودروهای استاندارد و مجهز به فناوری‌های نوین، نقش مؤثری در افزایش ایمنی کاربران ترافیک دارد.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: خودروهای نسل جدید به سامانه‌های پیشرفته ایمنی مجهز هستند و می‌توانند سهم قابل توجهی در پیشگیری از وقوع تصادفات و کاهش شدت خسارات ناشی از سوانح رانندگی داشته باشند. به همین دلیل، نوسازی و ارتقای کیفیت ناوگان خودرویی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش تلفات جاده‌ای و شهری به شمار می‌رود.

سردار حسینی با اشاره به مزایای زیست‌محیطی خودروهای نوین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مزیت‌های مهم خودروهای باکیفیت، کاهش آلایندگی و حفاظت از محیط زیست است. امروز خودروهای برقی، هیبریدی و پلاگین‌هیبریدی در زمره خودروهای پاک قرار می‌گیرند و میزان آلایندگی آن‌ها نزدیک به صفر است.

وی تصریح کرد: تجربه بسیاری از کلانشهرهای جهان نشان داده است که حرکت به سمت استفاده از خودروهای پاک و فناوری‌های نوین حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بوده است.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های مناسب، زمینه استفاده گسترده‌تر از خودروهای پاک و نسل جدید در کشور فراهم شود و کلانشهرها، به‌ویژه پایتخت، از مزایای این تحول در حوزه ایمنی، مصرف انرژی و محیط زیست بهره‌مند شوند.