عباس زارع، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد «طرح شهید عجمیان» اظهار کرد: این طرح فراتر از یک پروژه عمرانی بوده و با مشارکت آموزش و پرورش، ادارهکل نوسازی مدارس و گروههای جهادی اجرا میشود.
وی افزود: تمرکز اصلی طرح شهید عجمیان بر بازسازی میز و صندلیهای فرسوده مدارس است و تجهیزات پس از مقاومسازی، جوشکاری و رنگآمیزی مجدداً در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
زارع با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: ۲۸۸ مدرسه شامل حدود ۳ هزار کلاس درس به طور کامل در بخش نقاشی و رویه بازسازی شدند و با احتساب پروژههای ایزوگام، آسفالت و سایر اقدامات عمرانی، در مجموع حدود ۸ هزار مدرسه در استان تهران تحت پوشش خدمات نوسازی قرار گرفتند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران ادامه داد: علاوه بر طرح شهید عجمیان، بهسازی سرویسهای بهداشتی، ایزوگام و آسفالت محوطه مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و برای سال جاری نیز افزایش پوشش مدارس هدفگذاری شده است.
وی درباره مدارس آسیبدیده از حوادث اخیر اظهار داشت: حدود ۳۴۵ مدرسه در سطح استان دچار خسارتهایی از جمله شکستگی شیشه و درها شدند که تنها ۶ تا ۷ مورد دارای آسیب سازهای بود و عملیات ترمیم آنها با سرعت در حال انجام است.
زارع در پایان با اشاره به مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد: بخشی از نیازهای مدارس از طریق کمکهای خیرین تأمین میشود و این مشارکتها نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای آموزشی کشور دارد.
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