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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

کادر فنی تیم ملی پاراتکواندو معرفی شد

کادر فنی تیم ملی پاراتکواندو معرفی شد

در پایان دومین جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو، ضمن معرفی کادر فنی تیم های ملی پاراتکواندو، مقرر شد طرح ملی آموزش تکواندو تدوین و اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو به ریاست هادی ساعی و با حضور هادی افشار دبیرکل فدراسیون، مرتضی کریمی، سید نعمت خلیفه، وحید خسروشاهی و مهرو کمرانی برگزار شد.

در این جلسه پیرامون کادر فنی تیم ملی پاراتکواندو بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مهدی احمدی به عنوان سرمربی و علی کریمی صابر به عنوان مربی تیم ملی مردان انتخاب و معرفی شدند. ضمن اینکه عاطفه کشاورز به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان در سمت خود ابقا شد.

«آموزش» موضوع دیگری بود که در جلسه فوق مطرح و در خصوص آن بحث و تبادل نظر گردید و هر کدام از حاضرین نقطه نظرات خود در این خصوص مطرح کردند. در نهایت مقرر شد «آموزش نوین تکواندو» به عنوان یک مطرح ملی در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس طرح فوق پس از تدوین آئین نامه های مربوطه و تصویب در جلسات آتی، جهت اجرا به استان ها ابلاغ می گردد.

کد مطلب 6863302

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