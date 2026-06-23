به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از طرح برخی دیدگاههای غیرتخصصی درباره پروژههای اقتصادی و زیستمحیطی استان، اظهار کرد: بسیاری از طرحهایی که در گلستان اجرا میشود، پیش از آغاز، تمامی مراحل کارشناسی و قانونی را در مراجع ملی طی کردهاند و نباید با طرح ادعاهای غیرعلمی، امنیت سرمایهگذاری و روند توسعه استان را تحت تأثیر قرار داد.
وی با اشاره به موضوع خشک شدن حوضچههای مرتبط با استحصال ید گفت: مطالعات انجام شده توسط دانشگاه منابع طبیعی گرگان و بررسیهای نهادهای تخصصی از جمله سازمان انرژی اتمی نشان میدهد خشک شدن این پهنهها میتواند به ایجاد کانونهای ریزگرد منجر شود و حفظ وضعیت موجود، راهکار مورد تأیید کارشناسان است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: تصمیمگیری درباره این موضوعات در سطح استانی انجام نمیشود، بلکه نتیجه بررسیهای مراجع تخصصی و ملی است و دستگاه قضایی نیز بر اساس همین نظرات کارشناسی عمل میکند.
آسیابی با بیان اینکه گلستان برای دستیابی به توسعه اقتصادی و رونق گردشگری نیازمند فضای امن سرمایهگذاری است، اظهار کرد: ایجاد تردید درباره پروژههایی که تمامی مجوزهای قانونی و زیستمحیطی را دریافت کردهاند، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد و به زیان توسعه استان خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت استحصال ید در کشور گفت: ایران یکی از معدود تولیدکنندگان این ماده استراتژیک در جهان است و استان گلستان نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی، بهویژه در حوزه داروسازی، بر عهده دارد؛ از این رو بهرهبرداری از این ظرفیت خدادادی باید در چارچوب ضوابط قانونی و استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی دنبال شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی نیست، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در سالهای گذشته در پروندههای مختلف محیط زیستی از جمله حفاظت از پارک ملی گلستان، پارک جنگلی النگدره و جلوگیری از تخلفات زیستمحیطی نقش مطالبهگر و برخوردکننده داشته است.
آسیابی گفت: توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و صیانت از حقوق عمومی منافاتی با یکدیگر ندارند و باید با تکیه بر نظر کارشناسان، از ظرفیتهای طبیعی و معدنی استان در مسیر رشد و اشتغالآفرینی بهرهبرداری شود.
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