میرغضنفری: تکمیل پروژه‌ های نیمه‌ تمام رشت در اولویت سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری باد از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رشت که با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان محلی برگزار شد، بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای جذب منابع جدید اعتباری تأکید کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۴۱۰ پروژه در شهرستان رشت با اعتباری بالغ بر ۸۰۸ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی، اعتبارات پیگیری‌شده توسط نمایندگان و سایر منابع در دستور کار قرار داشت.

وی با بیان محدودیت‌های اعتباری و شرایط اقتصادی کشور افزود: به‌دلیل عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات، بخشی از اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشد، اما تخصیص کامل اعتبارات حوزه راه‌های روستایی نشان از توجه ویژه به توسعه روستاها و افزایش ماندگاری جمعیت روستایی دارد.

فرماندار رشت با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریتی تصریح کرد: در سال جاری تا حد امکان پروژه جدیدی تعریف نخواهد شد و اولویت اصلی مدیریت شهرستان، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و رفع نیازهای اساسی مردم است.

وی با اشاره به پروژه‌هایی که سال‌ها از آغاز اجرای آن‌ها می‌گذرد، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها باید با سرعت بیشتری تکمیل شوند تا مردم آثار و نتایج آن‌ها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

ضرورت انتخاب پیمانکاران توانمند

میرغضنفری بر انتخاب پیمانکاران توانمند برای اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید و اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در انتخاب پیمانکاران دقت لازم را داشته باشند، زیرا تأخیر در اجرای پروژه‌ها موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش میزان خدمات قابل ارائه به مردم می‌شود.

فرماندار رشت با اشاره به جذب ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه خط انتقال آب با همکاری مجموعه محرومیت‌زدایی ارتش، نمایندگان شهرستان و مدیران مرتبط گفت: پیگیری مستمر و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات زیرساختی شهرستان را برطرف کند.

وی با بیان اینکه مدیران نباید صرفاً منتظر اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی باشند، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی و استانی و همراهی نمایندگان مجلس، برای جذب منابع مالی جدید و تسریع در اجرای پروژه‌ها تلاش کنند.

تأکید بر جایگاه ویژه رشت در توزیع اعتبارات

میرغضنفری با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌ها و خدمات موجود در این شهرستان مورد استفاده مردم سراسر استان قرار می‌گیرد، بیان کرد: مراکز درمانی، راه‌های ارتباطی و برخی مراکز فرهنگی از جمله کتابخانه مرکزی رشت، خدماتی فراتر از محدوده شهرستان ارائه می‌کنند و در توزیع اعتبارات باید این جایگاه ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی در شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری‌های کم‌برخوردار، افزود: ایجاد درآمد پایدار بدون استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و شهرداری‌ها باید با بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

میرغضنفری آب را «الفبای آبادانی» دانست و گفت: تأمین آب شرب همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نیازهای زیرساختی شهرستان رشت است و باید در صدر اولویت‌های عمرانی قرار گیرد.