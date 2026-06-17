کشف ۲۴۳ کیلوگرم مواد مخدر در کردستان؛ دستگیری ۴۶۷ معتاد متجاهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ گودرز امیری عصر چهارشنبه در نشست کمیته مقابله با عرضه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با مواد مخدر ارائه و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۶ خردادماه، ۴۶۷ نفر معتاد متجاهر در سطح استان دستگیر شدهاند.
وی افزود: در همین مدت ۲۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کشف ۲۳۱ کیلوگرم، افزایش کشفیات را نشان میدهد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کردستان بر استمرار اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر تأکید کرد.
لزوم مقابله همه جانبه با آسیبهای اجتماعی
در ادامه این نشست، جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اهمیت مقابله همهجانبه با آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: نجات یک معتاد، نجات یک انسان و در حقیقت نجات یک جامعه است و همه دستگاهها باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
سرهنگ حسینرضا رشیدی افزود: اگر در برابر معضل مواد مخدر احساس مسئولیت نکنیم، این آسیب اجتماعی میتواند به درون خانوادهها نیز نفوذ کند؛ بنابراین همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی باید تقویت شود.
وی بر تشکیل گروههای مشترک بازرسی برای سرکشی از نقاط مشکوک، دکهها، عطاریها، باشگاههای ورزشی و آرایشگاهها تأکید کرد و گفت: پلیس با تمام توان در میدان مبارزه با مواد مخدر حضور دارد و انتظار میرود سایر دستگاهها نیز همکاری لازم را داشته باشند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان همچنین خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان و عرضهکنندگان مواد غیرمجاز شد.
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