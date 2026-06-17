به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی نعمتی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر انتقال محموله قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان، مأموران پلیس آگاهی رباط‌کریم با کنترل و رصد محورهای مواصلاتی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق و دستگیری یک نفر شدند.

وی افزود: در بازرسی مأموران از خودروی توقیفی، ۶ هزار قلم ژل مو قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش این محموله را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.