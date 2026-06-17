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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

کشف ۶ هزار قلم ژل مو قاچاق در محورهای رباط‌کریم

کشف ۶ هزار قلم ژل مو قاچاق در محورهای رباط‌کریم

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط‌کریم از کشف ۶ هزار قلم ژل مو قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در جریان توقیف یک دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی نعمتی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر انتقال محموله قاچاق در محورهای مواصلاتی این شهرستان، مأموران پلیس آگاهی رباط‌کریم با کنترل و رصد محورهای مواصلاتی موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق و دستگیری یک نفر شدند.

وی افزود: در بازرسی مأموران از خودروی توقیفی، ۶ هزار قلم ژل مو قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش این محموله را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی رباط‌کریم تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6863465

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