به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله غفوری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه با قدردانی از حضور مدیران و اعضای شورا، اظهار کرد: هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر فرصت مناسبی برای تبیین جایگاه این فریضه الهی در جامعه است و باید از این ظرفیت برای گسترش فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی بهره گرفت.
وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب، به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: ایشان در طول دهههای گذشته از برجستهترین احیاگران معروف در جامعه اسلامی بودند و با ایثار و فداکاری در مسیر اسلام، انقلاب و ملت ایران الگویی ماندگار از ولایتمداری و مجاهدت را به نمایش گذاشتند.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه اولویتهای امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شرایط زمان و مکان تغییر میکند، افزود: در شرایطی که ملت ایران در معرض فشارها و توطئههای گسترده دشمنان قرار دارد، مهمترین معروف، حفظ وحدت، انسجام ملی، حمایت از نظام اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان است.
آیتالله غفوری تصریح کرد: ملت ایران در حوادث اخیر با حضور گسترده و هوشمندانه خود نشان دادند که پای آرمانهای انقلاب، اسلام و ولایت ایستادهاند و همین حضور آگاهانه موجب شد دشمنان نتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: این همبستگی و اتحاد کمنظیر، برگ زرینی در تاریخ ملت ایران خواهد بود و نسلهای آینده از این ایستادگی و بصیرت به عنوان نمونهای ماندگار یاد خواهند کرد.
امام جمعه کرمانشاه ولایتمداری، استقامت و تابآوری مردم را از دیگر جلوههای مهم امر به معروف دانست و گفت: ملت ایران در برابر فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانهای دشمنان ایستادگی کردند و اجازه ندادند دشمن در اراده ملی خللی ایجاد کند.
وی با تقدیر از تلاش مسئولان و فعالان بخشهای مختلف کشور افزود: استمرار تولید در واحدهای صنعتی و کشاورزی، فعالیت شبانهروزی دستگاههای خدمترسان، تلاش نیروهای امدادی، حوزه سلامت، شهرداریها و مجموعههای اجرایی از مهمترین معروفهایی بود که در روزهای حساس اخیر محقق شد.
آیتالله غفوری نقش رسانهها را نیز در این عرصه مؤثر دانست و بیان کرد: رسانه ملی، خبرنگاران، فعالان فرهنگی و هنری و همه کسانی که برای حفظ روحیه و امید در جامعه تلاش کردند، نقش ارزشمندی در تقویت آرامش عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا کردند.
وی با قدردانی از حضور گسترده بانوان، نوجوانان و جوانان در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی گفت: بانوان در بسیاری از صحنهها نقشآفرینی مؤثری داشتند و حضور آنان در کنار خانوادهها و نسل جوان، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و دینی را به نمایش گذاشت.
نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: بخشی از منکرات موجود در جامعه به صورت سازمانیافته از سوی دشمنان دنبال میشود و لازم است دستگاههای مسئول با هماهنگی و انسجام بیشتر در برابر این اقدامات برنامهریزی شده ایستادگی کنند.
وی افزود: در کنار برخورد با اقدامات سازمانیافته، اولویت اصلی باید بر فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و اقناعی متمرکز باشد، زیرا تجربه نشان داده است که بسیاری از مسائل اجتماعی با گفتوگو، آگاهیبخشی و تبیین درست قابل حل است.
آیتالله غفوری همچنین بر استفاده از ظرفیت اصناف، نهادهای مردمی و مجموعههای فرهنگی برای ترویج ارزشهای دینی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از شیوههای فرهنگی و تبلیغی مؤثر میتواند زمینه همراهی بیشتر مردم با ارزشهای اسلامی و اجتماعی را فراهم کند.
وی در پایان از تلاش همه دستگاهها، نهادها، گروههای مردمی و اقشار مختلف جامعه قدردانی کرد و افزود: خدمت صادقانه به مردم، حفظ وحدت و تقویت امید در جامعه از مهمترین معروفهایی است که باید در شرایط کنونی مورد توجه همگان قرار گیرد.
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