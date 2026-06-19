ملیحه معقولی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، تا روز یکشنبه جو استان پایدار خواهد بود و در این مدت آسمان اغلب صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی روزهای آینده روند افزایش دما به صورت تدریجی و پلکانی در سطح استان ادامه خواهد داشت و شرایط برای ماندگاری هوای گرم فراهم است.

معقولی با اشاره به احتمال وقوع پدیده گرد و غبار در برخی مناطق استان گفت: در نواحی مستعد، به ویژه مناطق شرقی و نقاطی که مستعد خیزش گرد و غبار هستند، احتمال کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: از شامگاه یکشنبه با افزایش ابر در آسمان استان، شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همزمان با فعالیت این سامانه، دمای هوا نیز به طور نسبی کاهش می‌یابد و از شدت گرمای روزهای اخیر کاسته خواهد شد.