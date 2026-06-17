رفیعی: گریه بر سیدالشهدا(ع) و زیارت آن حضرت راه تقرب الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم عصر روز دوم محرم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، با تبیین برخی روایات مرتبط با نهضت عاشورا اظهار کرد: در منابع روایی، اخبار فراوانی درباره شهادت امام حسین(ع) پیش از وقوع حادثه عاشورا نقل شده است و این موضوع را می‌توان در دو بخش پیش از شهادت و پس از شهادت آن حضرت مورد بررسی قرار داد.



وی با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام(ص) افزود: در برخی نقل‌ها آمده است که رسول خدا(ص) هرگاه امام حسین(ع) را می‌دیدند او را به آغوش می‌کشیدند، می‌بوسیدند و اشک می‌ریختند و هنگامی که علت این گریه پرسیده شد، پیامبر(ص) فرمودند که جای جای بدن فرزندشان را می‌بوسند، زیرا می‌دانند این مواضع در آینده هدف شمشیرها قرار خواهد گرفت.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در همان روایت، پیامبر اکرم(ص) از شهادت امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) سخن گفته و به پراکندگی محل دفن آنان اشاره می‌کنند و همچنین زیارت پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را نشانه‌ای از صدق ایمان و اخلاص مؤمنان معرفی می‌فرمایند.



وی خاطرنشان کرد: در کتاب‌های حدیثی و تاریخی، روایات فراوانی درباره آگاهی انبیا و اولیای الهی از واقعه عاشورا ثبت شده و مرحوم علامه مجلسی نیز در بحارالانوار باب مستقلی را به این موضوع اختصاص داده است.



امیرالمؤمنین(ع) سال‌ها پیش از عاشورا از حادثه کربلا خبر داده بودند



رفیعی با اشاره به روایتی از «سوید بن غفله» گفت: وی نقل می‌کند که در مسجد کوفه در محضر امیرالمؤمنین(ع) حضور داشت که خبر مرگ فردی به نام خالد بن عرفطه اعلام شد اما حضرت فرمودند این خبر صحیح نیست و او در آینده فرمانده گروهی خواهد شد که سر مبارک امام حسین(ع) را وارد کوفه می‌کنند.



وی افزود: بر اساس این روایت، یکی از حاضران که نامش در ماجرا ذکر شده بود نسبت به این پیشگویی اظهار تعجب کرد اما سال‌ها بعد همان واقعه به همان صورتی که امیرالمؤمنین(ع) خبر داده بودند به وقوع پیوست.



این استاد حوزه علمیه قم همچنین به برخی گزارش‌های تاریخی درباره بازگشت سپاه امیرالمؤمنین(ع) از جنگ صفین اشاره کرد و گفت: در روایات آمده است که حضرت هنگام عبور از سرزمین کربلا توقف کرده و با اشاره به این منطقه، از شهادت گروهی از انسان‌های بزرگ و بی‌نظیر در این سرزمین خبر داده بودند.



وی بیان کرد: ابن عباس و برخی دیگر از راویان نیز نقل کرده‌اند که امیرالمؤمنین(ع) سال‌ها پیش از عاشورا درباره محل شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان سخن گفته و نسبت به عظمت این حادثه هشدار داده بودند.



فلسفه تکرار روایت‌های تاریخی در فرهنگ دینی



رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چرایی بازخوانی مکرر حوادث تاریخی و وقایع عاشورا اظهار کرد: قرآن کریم نیز بارها سرگذشت پیامبران الهی را نقل کرده است و این تکرار برای عبرت‌آموزی، استحکام قلب مؤمنان و انتقال پیام‌های تربیتی صورت می‌گیرد.



وی افزود: خداوند در آیه ۱۲۰ سوره هود می‌فرماید که داستان‌های پیامبران برای تثبیت قلب پیامبر اسلام(ص) و بهره‌گیری از موعظه و تذکر بیان شده‌اند و از همین رو بازگویی حوادث عاشورا نیز در راستای انتقال درس‌ها و پیام‌های این نهضت بزرگ معنا پیدا می‌کند.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: نهضت حسینی مکتبی انسان‌ساز، تحول‌آفرین و تربیت‌کننده است و باید معارف، خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان امام حسین(ع) بیش از پیش برای جامعه تبیین شود.



وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها بر وجود صدها و بلکه هزاران درس در حادثه کربلا تأکید کرده‌اند و این آموزه‌ها باید به زبان روز برای مردم بازگو شود.



محرم ماه اندوه اهل‌بیت(ع) و فرصت دعا و زیارت



رفیعی با اشاره به روایتی از ریان بن شبیب درباره ماه محرم گفت: امام رضا(ع) در این روایت به فضیلت روز نخست محرم اشاره کرده و آن را روز استجابت دعای حضرت زکریا(ع) دانسته‌اند.



وی افزود: بر اساس این روایت، حضرت زکریا(ع) در چنین روزی از خداوند درخواست فرزند صالح کرد و دعای او به اجابت رسید و از این رو روز اول محرم از فرصت‌های مناسب برای دعا و درخواست حاجات به ویژه طلب فرزند صالح به شمار می‌رود.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: امام رضا(ع) همچنین در این روایت یادآور می‌شوند که ماه محرم حتی در دوران جاهلیت نیز از ماه‌های حرام به شمار می‌رفت و مردم از جنگ و خونریزی در آن پرهیز می‌کردند اما در همین ماه حرمت فرزند پیامبر(ص) شکسته شد.



وی اظهار کرد: آن حضرت گریه بر امام حسین(ع)، زیارت سیدالشهدا(ع)، همراهی قلبی با اهل‌بیت(ع) و آرزوی حضور در کنار یاران عاشورا را از عوامل بهره‌مندی از پاداش معنوی و قرب الهی معرفی کرده‌اند.



شهدای پیش از عاشورا نیز در راه امام حسین(ع) جان دادند



۰رفیعی در پایان با اشاره به شهدای نهضت حسینی پیش از واقعه عاشورا گفت: برخی از یاران و سفیران امام حسین(ع) پیش از روز عاشورا در راه حمایت از آن حضرت به شهادت رسیدند که از جمله آنان می‌توان به مسلم بن عقیل، هانی بن عروه، قیس بن مسهر صیداوی و سلیمان بن رزین اشاره کرد.



وی افزود: مسلم بن عقیل در روز عرفه و حدود یک ماه پیش از واقعه عاشورا در کوفه به شهادت رسید و در واپسین لحظات عمر خود نیز با یاد امام حسین(ع) و سلام به آن حضرت، وفاداری خویش را به نهضت حسینی نشان داد.



استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: پیوند عمیق میان یاران امام حسین(ع) و آن حضرت چنان بود که نام و یاد سیدالشهدا(ع) تا آخرین لحظات زندگی آنان جاری بود و این وفاداری در تاریخ تشیع به عنوان الگویی ماندگار ثبت شده است.