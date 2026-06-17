به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی به ریاست مستشار شعبه تجدیدنظر به همراه کارکنان تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان صمت و قضات دادگستری از واحدهای عمده‌فروشی مواد غذایی میدان تره‌بار بازدید کرد.

وی گفت: در این بازرسی ۳۰۰ کارتن قند فاقد مشخصات تولید و بدون درج اطلاعات لازم کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: همچنین در جریان این گشت سه فقره پرونده با موضوع عدم ثبت کالا در سازمان و بهداشت، تقلب و کشف کالای تاریخ مصرف گذشته تشکیل شد.

شاهی، گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان مقابله با تخلفات صنفی و کنترل بازار انجام شد و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.