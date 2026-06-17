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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

کشف ۳۰۰ کارتن قند فاقد مشخصات تولید در خرم‌آباد

کشف ۳۰۰ کارتن قند فاقد مشخصات تولید در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از کشف ۳۰۰ کارتن قند فاقد مشخصات تولید و درج اطلاعات لازم در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی به ریاست مستشار شعبه تجدیدنظر به همراه کارکنان تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان صمت و قضات دادگستری از واحدهای عمده‌فروشی مواد غذایی میدان تره‌بار بازدید کرد.

وی گفت: در این بازرسی ۳۰۰ کارتن قند فاقد مشخصات تولید و بدون درج اطلاعات لازم کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: همچنین در جریان این گشت سه فقره پرونده با موضوع عدم ثبت کالا در سازمان و بهداشت، تقلب و کشف کالای تاریخ مصرف گذشته تشکیل شد.

شاهی، گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان مقابله با تخلفات صنفی و کنترل بازار انجام شد و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی قانونی در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 6863647

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